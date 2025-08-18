تبعیض آشکار میان نیروهای رسمی و ثالث شرکت نفت و گاز وپتروشیمی گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید عنایت هاشمیمنش با اشاره به اینکه چهارم مرداد امسال، کارگری در جریان عملیات جمعآوری و تخلیه لولههای مازاد در منطقه سولابدر دچار آسیب جدی از ناحیه پای چپ شد، اظهار کرد: این منطقه جزو شهرستان نورآباد ممسنی در استان فارس است اما شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران چهار استان بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و فارس را پوشش میدهد.
وی افزود: پس از این حادثه، تماس با اورژانس گرفته شد اما اورژانس اعلام کرد این منطقه در محدوده خدمات آنها نیست و فاصله زیاد تا اورژانس بیبی حکیمه در منطقه گچساران و تأخیر در انتقال مصدوم، شرایط را وخیمتر کرد.
وی بیان کرد: با پیگیری و تماس با مدیرعامل شرکت، درخواست بالگرد برای انتقال فوری انجام شد، اما خلبان اعلام کرد به دلیل دمای بالای ۴۰ درجه امکان پرواز وجود ندارد و در نهایت، انتقال مصدوم به بیمارستان شرکت نفت و سپس به بیمارستان شهید رجایی گچساران ساعتها طول کشید و متأسفانه این کارگر جان باخت.
لزوم تجهیز گچساران به بالگرد عملیاتی
امام جمعه دوگنبدان این حادثه را نمونهای از ضعف مدیریت بحران دانست و تأکید کرد: چند نکته در قضیه مورد سوال است و در بحث مدیریت بحران باید مطالبه بیشتری صورت بگیرد؛ همچنین مطالبه ما از وزیر و مدیر مناطق جنوب این است که گچساران با وجود درآمد بالا و نقش مهم در تولید نفت، فاقد بالگردی متناسب با شرایط اقلیمی است.
وی گفت که بیشتر ماههای سال، دمای این منطقه بالای ۴۰ یا حتی ۴۵ درجه است و اگر بالگرد موجود در چنین شرایطی پرواز نمیکند، باید نوع آن تغییر کند یا قوانین اصلاح شود.
به گفته حجتالاسلام هاشمیمنش، حتی اگر شرایط فعلی بالگردها تغییرناپذیر باشد، لازم است برای مناطق گرمسیری مانند گچساران، بالگرد ویژه تعریف شود تا در مواقع بحران بتواند بهموقع وارد عمل شود.
انتقاد از عملکرد بهداشت و درمان در بحرانها
وی با انتقاد از مجموعه بهداشت و درمان استان گفت: اگر بالگرد مستقر در کهگیلویه و بویراحمد قادر به پرواز در دمای بالای ۴۰ درجه نیست، باید در مناطقی مستقر شود که چنین محدودیتی نداشته باشند.
به گفته وی، برخی مناطق استان مانند مناطق سردسیری چنین مشکلی ندارند و میتوانند محل استقرار بالگرد باشند تا در بحرانها سریعتر عمل شود.
مشکل نیروهای ارکان ثالث و تبعیض در حقوق و مزایا
حجتالاسلام هاشمیمنش یکی دیگر از دغدغههای جدی خود را وضعیت نیروهای ارکان ثالث در شرکت بهرهبرداری نفت و گاز عنوان کرد.
وی ادامه داد که این کارگران به دلیل قراردادهای پیمانکاری پیچیده، از بسیاری از حقوق اساسی خود محروم هستند؛ از جمله حقوق عادلانه، بیمه، ساعات کار مشخص و شرایط ایمنی مناسب.
به گفته امام جمعه دوگنبدان، پیمانکار با نیروی کار قرارداد میبندد اما دستمزد واقعی به کارگر نمیرسد؛ مثلاً لباس کار این کارگران در طول سال ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان ارزش دارد اما با توجه شرایط آنها ۵ تا ۶ میلیون تومان به کارگر پرداخت میشود. این وضعیت موجب سردرگمی و بیثباتی شغلی شده است.
وی با اشاره به اینکه کارگر فوتشده حادثه سولابدر نیز از نیروهای ارکان ثالث بوده، افزود که تبعیض در خدمات درمانی و رفاهی میان نیروهای رسمی و ارکان ثالث آشکار است و این کارگران در شرایط بسیار سخت مانند گرمای بالای ۵۰ درجه فعالیت میکنند اما از مزایای کامل بیبهرهاند.
حادثه دوم و ضرورت آموزش ایمنی
حجتالاسلام هاشمیمنش به حادثه دوم نیز اشاره کرد و گفت: که در همان بازه زمانی، کارگر دیگری در اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد.
وی در ادامه بر لزوم رعایت دقیق نکات ایمنی، نظارت بر محیط کار و ارائه آموزشهای مستمر به کارگران تأکید کرد.
درخواستها از مسئولان
امام جمعه دوگنبدان از وزیر نفت و مدیر مناطق جنوب خواست با توجه به نقش گچساران در تأمین نفت کشور، زیرساختهای ایمنی و امدادی از جمله بالگرد، بیمارستان و آموزش نیروها متناسب با شرایط بحرانی این منطقه تقویت شود.
وی همچنین از مسئولان وزارت کار و مجلس خواستار تعیین تکلیف فوری وضعیت نیروهای ارکان ثالث شد تا از حقوق کامل قانونی برخوردار شوند.
