بهره‌برداری از پروژه آبخیزداری در روستای نیاز دهگلان

دهگلان – آیین بهره‌برداری از پروژه عملیات آبخیزداری در روستای نیاز شهرستان دهگلان با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه آبخیزداری روستای نیاز از توابع شهرستان دهگلان عصر یکشنبه با حضور فرماندار دهگلان، معاون منابع طبیعی و آبخیزداری استان، جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان حوزه منابع طبیعی و اهالی روستای نیاز، افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این طرح که شامل سه سازه سنگی ملاتی با حجم ۶۸۰ مترمکعب است، با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان اجرا شده است.

هدف از اجرای این پروژه، کنترل سیلاب‌های فصلی، افزایش زمان تمرکز حوزه آبخیز، کاهش رسوب، حفاظت از زیرساخت‌های مسکونی و پاسداری از مراکز جمعیتی منطقه عنوان شده است.

مسئولان حاضر در این آئین، اجرای طرح‌های آبخیزداری را اقدامی مهم در راستای ارتقای امنیت زیستی، توسعه گردشگری پایدار و حفاظت از منابع آبی و قنات‌های ارزشمند منطقه دانستند و بر اهمیت آن در کاهش مخاطرات زیست‌محیطی تأکید کردند.

