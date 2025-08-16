  1. استانها
بیش از ۳۰ هکتار اراضی ملی در دهگلان به بیت‌المال بازگشت

دهگلان – رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دهگلان از بازگرداندن بیش از ۳۰ هکتار از اراضی ملی این شهرستان به بیت‌المال خبر داد.

فضلعلی قادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری و در راستای اجرای تبصره یک ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، بیش از ۳۰ هکتار از اراضی ملی این شهرستان از دست متصرفان خلع ید و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی افزود: همچنین تاکنون ۲۹ فقره پرونده تخریب و تصرف اراضی ملی برای متخلفان تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع قضائی ارسال شده است.

قادری با اشاره به اقدامات حفاظتی این اداره ادامه داد: در اجرای ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و در جریان پایش کامیون‌های حامل مقطوعات چوبی، مقدار ۲۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق از نوع بید در محورهای ارتباطی شهرستان کشف و ضبط شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دهگلان در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان و همیاران طبیعت می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی از طریق تماس با شماره تلفن ۱۵۰۴ یگان امداد جنگل و مرتع، موضوع را گزارش کنند.

      خدا رو شکر

