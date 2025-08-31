پنج عنوان برترین جهان به والیبالیست های ایران رسید + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال رقابت های والیبال زیر ۲۱ سال جهان عصر امروز یکشنبه ۹ شهریور بین تیم های ایران و ایتالیا به میزبانی شهر ژیانگمن چین برگزار شد که طی آن ملی پوشان کشورمان ۳ بر یک حریف اروپایی خود را شکست دادند و قهرمان جهان شدند. تیم‌های ایتالیا و کوبا نیز به مقام های دوم و سوم این رقابت‌ها دست یافتند.

کمیته فنی این مسابقات تیم رویایی قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان را به قرار زیر انتخاب کرد که سید متین حسینی از تیم ایران به عنوان ارزشمندترین بازیکن معرفی شد:

بهترین مدافع میانی: طاها بهبودنیا از ایران و پاردو ماتی از ایتالیا

بهترین دریافت کننده قدرتی: سید متین حسینی از ایران و سین کلی از آمریکا

بهترین قطر پاسور: توماسو باروتو از ایتالیا

بهترین پاسور: عمران کوکجیلی از ایران

بهترین لیبرو: سیدمرتضی طباطبایی از ایران

ارزشمندترین بازیکن: سید متین حسینی از ایران