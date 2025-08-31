  1. ورزش
  2. توپ و تور
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۴

دنیامالی: فتح قله جهانی برای والیبال ایران امیدآفرین است

دنیامالی: فتح قله جهانی برای والیبال ایران امیدآفرین است

وزیر ورزش در پیامی کسب عنوان قهرمانی ایران در مسابقات والیبال جوانان جهان را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی در پیامی کسب عنوان قهرمانی ایران در مسابقات والیبال جوانان جهان را که با شایستگی در دفاع از عنوان قهرمانی همراه بود تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

«خدا را شاکرم که عرصه رقابتی والیبال جهان در رده سنی جوانان بار دیگر با نمایش عزت و اقتدار پسران رعنای ایران جلوه‌ای تازه از توانمندی این رشته مهیج را به منصه ظهور رساند و قهرمانان ما با شایستگی از عنوان قهرمانی خود دفاع کردند.

فتح قله جهانی در مسابقات جوانان برای والیبال ایران نویدبخش و امیدآفرین است؛ چراکه به موازات توسعه این رشته در رده بزرگسالان، نسل پرافتخار و نخبه‌ای در مسیر دستیابی به افق‌های روشن‌تر و افتخارات درخشان‌تر گام برمی‌دارد.

این موفقیت ارزشمند را به بازیکنان تیم ملی، اعضای کادر فنی و سرپرستی، و همچنین به مسئولان فدراسیون والیبال تبریک می‌گویم و امیدوارم در چارچوب برنامه‌ای منسجم و استراتژیک، روند قدرت‌نمایی جهانی والیبال ایران با سرعت و قوت بیشتری ادامه یابد.»

کد خبر 6576106

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها