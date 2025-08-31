  1. ورزش
پیاتزا قهرمانی والیبال ایران را از روی تخت دید + عکس

سرمربی تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران بازی جوانان برابر ایتالیا را در زمان استراحتش تماشا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال رقابت های والیبال زیر ۲۱ سال جهان عصر امروز یکشنبه ۹ شهریور بین تیم های ایران و ایتالیا به میزبانی شهر ژیانگمن چین برگزار شد که طی آن ملی پوشان کشورمان ۳ بر یک حریف اروپایی خود را شکست دادند و قهرمان جهان شدند.

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران که با حضورش تحول مثبتی را در این رشته به وجود آورده است، در شرایطی که در اتاق خود حضور داشت این بازی را از روی تخت تماشا کرد. دستیاران او هم که به همراه تیم ملی برای مسابقات قهرمانی جهان آماده می شوند، بازی جوانان را از اتاق های خود تماشا کردند.

