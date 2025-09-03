غلامرضا مومنی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره قهرمانی تیمش در مسابقات جهانی اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنم که دوباره این لطف را به بنده و همکارانم داشت تا بتوانیم برای سومین بار قهرمان جهان شویم. حفظ و تکرار قهرمانی سخت‌تر از کسب قهرمانی است و خدا را شکر ما موفق به تکرار قهرمانی شدیم و الان همه تیم‌ها حساب ویژه‌ای روی ایران باز می‌کنند. ما موظف بودیم بهترین عملکرد را ارائه دهیم و از عنوان قهرمانی دفاع کنیم. البته این بار با نسلی کاملاً جدید در مسابقات شرکت کردیم؛ نسلی که پیش از این تجربه قهرمانی نداشت، اما توانستیم مسیر موفقیت را تکرار کنیم.

هیچکس به موفقیت تیم جوانان امید نداشت

مومنی‌مقدم افزود: با برنامه‌ریزی دقیق و تمرین‌های منظم، تمام اردوها و تمرینات خود را بر اساس استانداردها و آمار فنی طراحی کردیم تا تیم را به بالاترین سطح ممکن برسانیم. سال گذشته تیم در مسابقات آسیایی تنها پس از ۲۰ روز تمرین مقابل حریفانی مانند سریلانکا، قرقیزستان، ترکمنستان و پاکستان شکست خورده بود و هیچ‌کس امیدی به موفقیت آن‌ها نداشت. اما با هدف‌گذاری مشخص و گفتگو با بازیکنان درباره اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت، اعتماد به نفس و خودباوری بچه‌ها به تدریج شکل گرفت.

در شرایط سخت جنگی بی وقفه تمرین کردیم

وی ادامه داد: از نظر فنی، بازیکنان توانستند به سطح بالایی برسند. در مسابقه فینال مقابل ایتالیای قدرتمند، تیم ما با نتیجه ۲۵-۱۴ در ست آخر برنده شد. این نشان‌دهنده قدرت بالای والیبال ایران و استعدادهای فراوان است. البته دستیابی به این موفقیت آسان نبود و سختی‌های بسیاری را پشت سر گذاشتیم. در شرایطی که تهران تحت حملات موشکی بود، بازیکنان بدون خواب و استراحت تمرین کردند تا آماده مسابقات شوند. اما همه این دشواری‌ها با شادی و رضایت بازیکنان در پایان مسابقات جبران شد.

نسل جدیدی به چرخه تیم ملی اضافه شد

سرمربی تیم جوانان افزود: ما موفق شدیم نسل جدیدی از بازیکنان را به چرخه تیم ملی اضافه کنیم. تقریباً ۵۰ درصد تیم تغییر کردند، بازیکنانی مانند پویا آریاخواه، شایان محرابی، آرین محمودی‌نژاد، علی ممبینی و عماد کاکاوند که پیش از این تجربه مسابقات جهانی یا حتی حضور در تیم نوجوانان را نداشتند، به ترکیب تیم راه یافتند و توانستند عملکرد فوق‌العاده‌ای ارائه دهند. این موضوع نشان می‌دهد که فرآیند پرورش استعدادها در کشور ما به خوبی انجام شده است.

بدون بازی تدارکاتی به مسابقات جهانی اعزام شدیم

وی تصریح کرد: تیم جوانان بدون هیچ مسابقه تدارکاتی رسمی وارد رقابت‌ها شد و با حریفان قدرتمندی مانند ایتالیا، لهستان، آمریکا و آرژانتین روبه‌رو شد. البته پیش از مسابقات، با رایزنی رئیس فدراسیون، حدود ۱۰ روز زودتر به چین رفتیم و دو بازی تدارکاتی مقابل فرانسه و برزیل برگزار کردیم که خوشبختانه هر دو بازی را بردیم و با اعتماد به نفس وارد مسابقات جهانی شدیم.

مومنی‌مقدم خاطرنشان کرد: امیدوارم این بازیکنان با حفظ این سطح عملکرد، مسیر خود را به تیم ملی بزرگسالان ادامه دهند. وظیفه کادر فنی تیم جوانان این بود که نسل فعلی را تقویت کنیم و بازیکنان مستعد را هم برای آینده والیبال کشور آماده سازیم. خدا را شکر که در هر دو بخش موفق بودیم و توانستیم تیمی آماده و قدرتمند به جهان معرفی کنیم.

به فکر رکورد نبودم

وی درباره رکورد بی‌سابقه‌اش و کسب دو عنوان قهرمانی در آسیا و دو عنوان قهرمانی در جهان عنوان کرد: خدا را شکر می‌کنم که این لطف شامل حال بنده و همکارانم شد تا بتوانیم پس از هزار و صد و ده روز بدون شکست، دوباره قهرمان جهان شویم. حقیقتش اصلاً در فکر رکورد نبودم و تمرکز اصلی ما همیشه روی عملکرد و نتیجه‌گیری بود. این موفقیت تنها به تلاش من محدود نمی‌شود؛ همه همکاران در این چهار سال زحمت کشیدند و باعث شدند این افتخار نصیب والیبال کشورمان شود.

سرمربی تیم جوانان افزود: تمام تورنمنت‌های رسمی و حتی مسابقات تدارکاتی که با تیم جوانان داشتم، چه در ایران و چه خارج از کشور، بدون شکست بودیم. نسل حاضر تیم، حتی نسبت به نسل قبلی تغییراتی داشت، اما توانست با تلاش و برنامه‌ریزی دقیق، مسیر موفقیت را ادامه دهد و این نشان‌دهنده قدرت و استعداد بالای والیبال ایران است.

مهم‌ترین نگرانی‌ام خدمت سربازی بازیکنان است

وی ادامه داد: حفظ عنوان قهرمانی سخت‌تر از دستیابی به آن است. اکنون وظیفه اصلی این است که بازیکنان جوان ما مسیر خود را به تیم ملی بزرگسالان ادامه دهند و این نسل طلایی حفظ شود که این موضوع به مدیریت فدراسیون و وزارت ورزش برمی‌گردد. در حال حاضر این بازیکنان دیگر به سطح بزرگسالان رسیدند و پختگی لازم را دارند. بازیکنی که در مسابقات جهانی شرکت کرده و روبه‌روی تیم‌های مدعی بازی کرده تجربه کافی را پیدا کرده است. بنابراین آن‌ها باید در باشگاه‌ها بازی کنند و مهم این است که انتخاب خوبی داشته باشند. فدراسیون هم باید این بازیکنان را حمایت کند تا در باشگاه‌های خوب بازی کنند و به اردوها دعوت شوند تا در چرخه تمرینات قرار بگیرند. اگر بازیکن از تمرینات دور بماند یا شرایط مناسبی نداشته باشد، قطعاً افت خواهد کرد.

مومنی‌مقدم افزود: یکی از نگرانی‌های مهم من، مسائل مربوط به خدمت سربازی بازیکنان است. چون اگر سرباز شوند و به تیم‌های نظامی بروند؛ با توجه به اینکه تیم‌های نظامی امکانات کافی ندارند و مشکلاتی مانند رفت و آمد طولانی، تغذیه نامناسب و شرایط اردوهای نامطلوب باعث افت بازیکنان می‌شود. امیدوارم با تصمیمات مسئولان، این نسل نیز همانند دوره قبل از خدمت سربازی معاف شوند تا انگیزه و شرایط تمرین و بازی آن‌ها حفظ شود.

وی تصریح کرد: بازیکنان ما اکنون در باشگاه‌های داخلی و حتی در اروپا بازی می‌کنند و باید بتوانند هم سطح تمرینات و مسابقات خود را حفظ کنند و هم از نظر مالی و قراردادی آن‌ها را حمایت کنیم. این مهم‌ترین عامل برای جلوگیری از افت نسل طلایی والیبال ایران و انتقال درست استعدادها به تیم ملی بزرگسالان است.