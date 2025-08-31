مومنی مقدم: خوشحالم که در این روزهای سخت دل مردم ایران را شاد کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ که از ۳۰ مرداد با حضور ۲۴ تیم در شهر ژیانگمن چین آغاز شده بود، امروز (یکشنبه نهم شهریور) با قهرمانی تیم ملی جوانان به پایان رسید.

سرمربی تیم ملی جوانان درباره مسابقه با ایتالیا و پیروزی سه بر یک مقابل این تیم گفت: این پیروزی و قهرمانی را به مردم ایران تبریک می گویم و آن را به ایرانی‌های عزیز تقدیم می‌کنم و امیدوارم با این برد مقتدرانه مقابل ایتالیا و نشان دادن آقایی والیبال جوانان ایران در جهان، مردم عزیز ایران شاد شده باشند.

غلامرضا مومنی مقدم با بیان این‌که خیلی خوشحالم که در این روزهای سخت تیم ملی جوانان سهم کوچکی در خوشحالی مردم دارند، تصریح کرد: این قهرمانی مبارک خانواده برزگ والیبال باشد و امیدوارم نماینده خوبی از سوی این خانواده در مسابقات چین باشیم.

وی با عرض تبریک مجدد به بازیکنان، کادر فنی و تمام همکاران خود در فدراسیون، ادامه داد: افراد زیادی در این مسیر زحمت کشیدند و از همه تشکر می کنم. تشکر ویژه از اصحاب رسانه نیز دارم که از تیم ملی جوانان همیشه حمایت کردند و اخبار این تیم را برای مردم عزیز ایران اطلاع رسانی کردند.