  1. ورزش
  2. توپ و تور
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۲

مومنی مقدم: خوشحالم که در این روزهای سخت دل مردم ایران را شاد کردیم

مومنی مقدم: خوشحالم که در این روزهای سخت دل مردم ایران را شاد کردیم

سرمربی تیم والیبال جوانان ایران از این که تیمش با قهرمانی در جهان توانست دل مردم را شاد کند ابراز خرسندی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ که از ۳۰ مرداد با حضور ۲۴ تیم در شهر ژیانگمن چین آغاز شده بود، امروز (یکشنبه نهم شهریور) با قهرمانی تیم ملی جوانان به پایان رسید.

سرمربی تیم ملی جوانان درباره مسابقه با ایتالیا و پیروزی سه بر یک مقابل این تیم گفت: این پیروزی و قهرمانی را به مردم ایران تبریک می گویم و آن را به ایرانی‌های عزیز تقدیم می‌کنم و امیدوارم با این برد مقتدرانه مقابل ایتالیا و نشان دادن آقایی والیبال جوانان ایران در جهان، مردم عزیز ایران شاد شده باشند.

غلامرضا مومنی مقدم با بیان این‌که خیلی خوشحالم که در این روزهای سخت تیم ملی جوانان سهم کوچکی در خوشحالی مردم دارند، تصریح کرد: این قهرمانی مبارک خانواده برزگ والیبال باشد و امیدوارم نماینده خوبی از سوی این خانواده در مسابقات چین باشیم.

وی با عرض تبریک مجدد به بازیکنان، کادر فنی و تمام همکاران خود در فدراسیون، ادامه داد: افراد زیادی در این مسیر زحمت کشیدند و از همه تشکر می کنم. تشکر ویژه از اصحاب رسانه نیز دارم که از تیم ملی جوانان همیشه حمایت کردند و اخبار این تیم را برای مردم عزیز ایران اطلاع رسانی کردند.

کد خبر 6576141

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها