به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه‌نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ امروز (شنبه هشتم شهریور) با دو دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری شد و تیم ملی جوانان ایران با شکست مقتدرانه آمریکا به دیدار نهایی صعود کرد.

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران، درباره این مسابقه اظهار داشت: ابتدا خسته نباشید می‌گویم به تمام بازیکنان و اعضای کادر فنی که واقعا زحمت کشیدند. این برد را تقدیم می‌کنیم به همه مردم عزیز ایران که واقعا در شرایط سختی هستند و امیدوارم که حداقل در تایم خیلی کوتاهی دلشان شاد شده باشد. امیدوارم فردا کار نیمه تمام را تمام کنیم.

غلامرضا مومنی مقدم با بیان این‌که رفتن به فینال مسابقات قهرمانی جوانان جهان کار آسانی نیست، تصریح کرد: خدا کمک کرد که تیم ایران به فینال بهترین سطح مسابقات والیبال جوانان جهان صعود کرد و امیدواریم که به بهترین حالت ممکن برای ایران تمام شود و دوباره شاهد باشیم که بازیکنان ایران به بهترین شکل ممکن آقایی خود را در جهان ثابت کنند.

وی ادامه داد: واقعا به بازیکنان ایران اعتقاد دارم و از روز اول هم گفتم که به غیر مدال طلا به چیز به عنوان دیگری راضی نخواهیم شد. درسته کار جسورانه‌ای است اما فکر می کنم که بازیکنان ایران از عهده آن برمی آیند. به نظرم با همدلی که دارند و با زحمات و سختی هایی که در پنج ماه اخیر کشیدند، دستیابی به مدال طلا و قهرمانی امکان پذیر است.

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان با تشکر از فدراسیون و ریاست آن که از تیم حمایت کردند و در شرایط سخت نیز کنار تیم بودند، گفت: اردوهای تیم ملی جوانان در بهترین شکل ممکن برگزار شده است.

وی درباره دیگر اعضای کادر فنی این تیم نیز گفت: خدا را شکر می کنم که گروه بسیار خوبی در اختیار دارم که در همه فاکتورهای خود شاخص هستند. از مربیانی که در اردوی ایران نیز کمک کردند، تشکر و قدردانی می کنم که به عشق ایران کمک کردند و همه این افراد و زحمت کشان فدراسیون والیبال در پیروزی های به دست آمده سهیم هستند.

مومنی‌مقدم گفت: بازیکنان تیم ملی والیبال جوانان روزهای سختی را پشت سر گذشتند و اردوها نیز بسته بود امکان حضور کسی وجود نداشت، حتی الان هم گوشی بازیکنان را می گیریم تا تمام فکر و ذکر آنها برای مسابقات و جنگیدن با حریفان باشد تا بهترین نتیجه ممکن را بگیرند و خیلی خوشحال هستم که به فنیال صعود کردیم و حتما خانواده بازیکنان نیز خوشحال هستند.

وی تاکید کرد: در هر تیمی که کار می کنم، دو شعار مهم دارم که نخست تیم مهمتر از فرد است و دومی اینکه بازیکنان باید در تمرین گریه کنند که بعد از مسابقه بخندند. الان شاهد هستیم که بازیکنان ایران نتیجه و مزد اون گریه ها و سختی ها را با هشت برد متوالی و صعود به فینال به دست آوردند و امیدوارم با کسب عنوان قهرمانی آن را تکمیل کنند. یک گام دیگر برای تکمیل کارمان داریم تا با مردم ایران بخندیم.

تیم ملی والیبال جوانان ایران که مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات است، ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه روز یکشنبه نهم شهریور و فینال این رقابت‌ها به مصاف ایتالیا می‌رود.