به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی ظهر یکشنبه در نشست خبری در آستانه هفته تعاون گفت: ۱۰ برنامه محوری در حوزههای مختلف در مرکز استان و شهرستانها به مناسبت هفته تعاون برگزار میشود.
وی با بیان اینکه ۱۱ تا ۱۷ شهریور ماه به عنوان هفته تعاون نامگذاری شده است، افزود: در این هفته از ۱۳ تعاونی برتر استان در حوزههای مسکن، صنعتی، معدنی، خدمات و… با حضور مسئولان کشوری و استانی تجلیل خواهد شد.
اشرفی توضیح داد: این تعاونیهای برتر از میان ۱۷۱ تعاونی ثبتنامکننده انتخاب شدهاند.
وی همچنین از توانمندسازی تعاونیهای خراسان جنوبی از طریق برگزاری دورههای آموزشی خبر داد و گفت: در یک سال گذشته، دستگاههای مربوطه در این حوزه دستاوردهای قابل توجهی داشتهاند و فعالان بخش تعاون استان حضور موثری در برنامههای کشوری هفته تعاون خواهند داشت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: در یک سال گذشته ۷۲۷ فرصت شغلی توسط تعاونیهای استان ایجاد شده است.
