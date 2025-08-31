  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۸

ایجاد ۷۲۷ فرصت شغلی توسط تعاونی‌های خراسان جنوبی

ایجاد ۷۲۷ فرصت شغلی توسط تعاونی‌های خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از ایجاد حدود ۷۲۷ فرصت شغلی توسط تعاونی‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی ظهر یکشنبه در نشست خبری در آستانه هفته تعاون گفت: ۱۰ برنامه محوری در حوزه‌های مختلف در مرکز استان و شهرستان‌ها به مناسبت هفته تعاون برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۱ تا ۱۷ شهریور ماه به عنوان هفته تعاون نامگذاری شده است، افزود: در این هفته از ۱۳ تعاونی برتر استان در حوزه‌های مسکن، صنعتی، معدنی، خدمات و… با حضور مسئولان کشوری و استانی تجلیل خواهد شد.

اشرفی توضیح داد: این تعاونی‌های برتر از میان ۱۷۱ تعاونی ثبت‌نام‌کننده انتخاب شده‌اند.

وی همچنین از توانمندسازی تعاونی‌های خراسان جنوبی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی خبر داد و گفت: در یک سال گذشته، دستگاه‌های مربوطه در این حوزه دستاوردهای قابل توجهی داشته‌اند و فعالان بخش تعاون استان حضور موثری در برنامه‌های کشوری هفته تعاون خواهند داشت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: در یک سال گذشته ۷۲۷ فرصت شغلی توسط تعاونی‌های استان ایجاد شده است.

کد خبر 6576229

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها