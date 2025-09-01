  1. استانها
آماده تخصیص زمین به مدال‌آوران خوزستانی هستیم

اهواز - مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با بیان اینکه آماده تخصیص زمین به مدال آوران خوزستانی هستیم، گفت: سعی داریم تا پایان یک ماه آینده زمین ها را تحویل دهیم.

روح الله عمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهدا جوایز ورزشکاران بیان کرد: سال گذشته توافقات و تعاملاتی در جهت جبران گوشه‌ای از زحمات ورزشکاران و ایجاد انگیزه برای آنها در نظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه مجموعه اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان و وزارت راه و شهرسازی نیز برآمدند که در این راستا کمکی داشته باشند، گفت: لیستی از مدیر کل ورزش جوانان استان گرفته شد تا اقدامات لازم صورت گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با تاکید بر اینکه در خصوص زمین ۹۹ ساله برای قهرمانان آمادگی وجود دارد، ادامه داد: در حال تأمین هستیم، با توجه به اینکه تشکیل پرونده صورت گرفته و کارها انجام شده قول داده‌ایم تا پایان یک ماه آینده زمین‌ها را تعرفه و تحویل دهیم.

عمادی با اشاره به حضور مربیان و داوران حاضر در مسابقات، عنوان کرد: این افراد در دستورالعمل نیستند اما طبق تکالیف از دیگر سرفصل‌ها من جمله جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن چنانچه شرایط باشد حتماً به عنوان مربی قهرمان ساز و یا داور مسابقات آنها را در اولویت قرار می‌دهیم اما در قالب این تفاهم نامه نمی‌توانیم به آنها زمین تخصیص دهیم.

