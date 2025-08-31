به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۳۲ طرح اقدام ملی مسکن فاز نخست پروژه ۲۹۹ واحدی «لاله علوی» شهر مهاجران در استان مرکزی به همت یک گروه سرمایهگذاری مسکن در هفته دولت افتتاح شد.
آئین افتتاح این واحدها با حضور شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، مهدی زندیه وکیلی، استاندار استان مرکزی، هوشنگ هادیانپور، نماینده شازند و مهاجران در مجلس شورای اسلامی و علیرضا حیدری تفرشی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر برگزار شد.
تسریع در تکمیل زیرساختهای شهرهای جدید در اولویت است
شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ضمن تقدیر از اجرای این پروژه، بر ضرورت توجه جدی دستگاههای خدماترسان برای تسریع در اجرای زیرساختهای شهرهای جدید تأکید کرد.
وی افزود: از ۸۴۰ هزار واحد در قالب نهضت ملی مسکن در سطح کشور، ۱۴۱ هزار واحد در شهرهای جدید با مدیریت شرکت عمران شهرهای جدید در دست ساخت است و شهرهای جدید پازل مهمی در این برنامه هستند و تاکنون در ۱۹ شهر جدید اقدامات گستردهای صورت گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: سال گذشته تنها در شهریورماه، ۸۵ هزار پروانه ساختمانی صادر شد و امروز این رقم به ۱۳۲ هزار پروانه رسیده است و همچنین با موافقت رئیسجمهور، تسهیلات بانکی ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و تا شهریور سال گذشته ۷۰ هزار واحد به سیستم بانکی متصل شده بودند که امسال این رقم به ۱۰۰ هزار واحد رسیده است.
ملکی همچنین خاطر نشان کرد: تعامل مثبت بانکها و استانداران باعث شده روند اجرای پروژهها سرعت بیشتری بگیرد.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در ادامه تأکید کرد: علاوه بر ساخت واحدهای مسکونی، تکمیل خدمات زیربنایی از جمله آب، برق، فاضلاب، محوطهسازی و شبکه معابر در اولویت است تا مردم بتوانند بدون دغدغه واحدهای خود را تحویل بگیرند که در همین راستا نیز در هفته دولت پروژههای خدماتی متعددی نیز افتتاح میشود.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در پایان افتتاح فاز نخست پروژه ۱۳۲ واحدی با زیربنای متوسط ۹۲ متر مربع را اقدامی مهم در مسیر خانهدار شدن مردم دانست و خاطرنشان کرد: این پروژه نمادی از تعامل دولت، مجلس و مردم است و نشان میدهد که رفع نیازهای اساسی مردم در حوزه مسکن در اولویت برنامههای عمرانی کشور قرار دارد.
افتتاح پروژه مسکن نمادی از تعهد دولت به تأمین مسکن است
مهدی زندیه وکیلی، استاندار استان مرکزی ضمن قدردانی از یک گروه سرمایهگذاری مسکن در اجرای این پروژه گفت: این گروه خدمات بسیار خوبی در سطح استان ارائه کرده و سرمایهای ارزشمند برای استان محسوب میشود. مجموعه فنی و مهندسی آن بخش مهمی از بار پروژههای عمرانی، به ویژه در حوزه مسکن و ساخت و ساز، را بر دوش داشته است.
وی افزود: افتتاح این پروژه نمادی از تعهد دولت به تأمین مسکن است و باید تزریق منابع مالی از طریق تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان تسریع شود تا خللی در روند پروژهها ایجاد نشود.
زیرساختهای پروژههای مسکن باید همزمان با ساخت واحدها آماده شود
همچنین هوشنگ هادیانپور، نماینده شازند و مهاجران ضمن تشکر از افتتاح پروژه، بر اهمیت تأمین زیرساختها در زمان اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن تأکید کرد.
به گزارش مهر، مجموع پیشرفت فیزیکی پروژه ۲۹۹ واحدی «لاله علوی» مهاجران حدود ۸۵ درصد است؛ فاز اول آن با ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی آماده تحویل شده، فاز دوم حدود ۸۶ درصد و فاز سوم آن ۸۰ درصد پیشرفت دارد.
