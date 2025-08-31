به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست هیئت امنای سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، حسین روزبه رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی و اعضای هیئت امنای این سازمان برگزار شد.

افشین، در این نشست با بیان این‌که این سازمان بر پایه تجربیات مرکز تعاملات بین‌المللی معاونت علمی شکل گرفته است، اظهار کرد: مهم‌ترین رویکرد این سازمان، توسعه و تسهیل همکاری‌های علمی و فناورانه و حمایت از سرمایه‌های ارزشمند انسانی است. فلسفه وجودی سازمان باید برای نسل‌های آینده روشن باشد و اهداف آن در آئین‌نامه‌ها و مصوبات آتی به صورت عملیاتی دنبال شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور در ادامه گفت: سال گذشته آئین‌نامه این سازمان در شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایی شد و پس از تصویب و ابلاغ ریاست جمهوری به مرحله اجرا رسید. هدف از این تصمیم، ارتقای جایگاه تعاملات علمی و فناورانه کشور و تسهیل‌گری در مسیر فعالیت‌های پژوهشگران و فناوران در عرصه‌های بین‌المللی است.

رییس بنیاد ملی نخبگان، تأکید کرد: سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی علاوه بر ادامه مأموریت‌های مرکز تعاملات، وظایف جدیدی بر عهده دارد. از جمله این مأموریت‌ها می‌توان به تسهیل حضور پژوهشگران ایرانی و خارجی در کشور، جذب و به‌کارگیری استادان و پژوهشگران دوتابعیتی، حل مشکلات اقامتی و استخدامی نخبگان و نیز تسهیل سفرهای علمی به خارج از کشور اشاره کرد.

به گفته افشین، یکی از اهداف اصلی این سازمان، جذب و بهره‌گیری ضابطه‌مند و اثربخش از ظرفیت دانشمندان و پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور است. این امر با ایجاد سازوکارهای حمایتی و ارائه تضمین‌های لازم برای رفع نگرانی‌های آنان در خصوص بازگشت یا فعالیت در ایران دنبال خواهد شد.

توسعه حوزه‌های جدید همکاری

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به مأموریت‌های جدید تعامل و هم‌افزایی با استفاده از ظرفیت‌های این سازمان گفت: ظرفیت‌های جدیدی در حوزه‌های علوم انسانی اسلامی، علوم اجتماعی و هنر به وظایف سازمان اضافه شده است تا علاوه بر علوم مهندسی و پزشکی، این حوزه‌ها نیز در تعاملات بین‌المللی مورد توجه قرار گیرند. وی تصریح کرد: توسعه هوشمند روابط علمی و فرهنگی با کشورها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صادراتی در حوزه هنر از دیگر اهداف این سازمان است.

وی ادامه داد: جلسات هیئت امنا سالانه دست‌کم دو بار تشکیل می‌شود و مصوبات آن با رأی اکثریت نسبی اعضا معتبر خواهد بود. همچنین کمیسیون دائمی متشکل از رئیس سازمان و پنج عضو منتخب هیئت امنا به عنوان بازوی اجرایی تصمیمات عمل خواهد کرد.

افشین با بیان اینکه سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی نقش هماهنگ‌کنندگی و تسهیل فرآیندهای اجرایی را دنبال می‌کند، افزود: این سازمان نقش تسهیل‌گری دارد و به دنبال ایجاد هماهنگی میان وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و دیگر نهادهای علمی و پژوهشی کشور است. به همین دلیل وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها همچنان برقرار است و سازمان به رفع موانع، ایجاد ارتباط و تسهیل‌گری در سطوح ملی و بین‌المللی خواهد پرداخت.

معاون علمی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: این سازمان با هدف حمایت از پژوهشگران و فناوران، تسهیل حضور نخبگان ایرانی و خارجی در کشور و تقویت تعاملات علمی و فناورانه بین‌المللی تشکیل شده است. او تأکید کرد: نقش اصلی این سازمان صیانت و حمایت از سرمایه انسانی علمی کشور و فراهم‌کردن بسترهای قانونی و اجرایی برای گسترش همکاری‌های علمی و فناورانه است.