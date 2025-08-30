پرسش و پاسخ با دموی دستیاران هوش مصنوعی و تذکر آقای معاون

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ارائه نسخه اولیه سامانه دستیاران هوش مصنوعی دستگاههای اجرایی صبح امروز در معاونت علمی برگزار شد. در این نشست، نمایندگان دانشگاههای الزهرا، امیرکبیر، تربیت مدرس و یک شرکت دانشبنیان، گزارش پروژههای دستیار هوش مصنوعی را برای وزارتخانههای مختلف ارائه کردند. این وزارتخانهها شامل وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین دستیار هوش مصنوعی رسانهای ویژه وزارت امور خارجه و شورای اطلاعرسانی دولت و دستیار هوش مصنوعی استانداری ایلام بودند.
نسخه اولیه سامانه دستیاران هوش مصنوعی که در این نشست ارائه شد، با برخی نواقص و چالشهایی همراه بود. از جمله این مشکلات میتوان به پاسخهای نادرست و ناقص چتباتها به سوالات معاون علمی رئیسجمهور و پاسخ به موضوعات غیرمرتبط با دستگاههای مربوطه اشاره کرد. معاون علمی رئیسجمهور تاکید کرد که این باگها باید در چتباتها برطرف شود. افشین توضیح داد که هر چتبات بهطور خاص برای یک دستگاه طراحی شده و نباید به سوالات غیرمرتبط پاسخ دهد.
در برخی پروژهها، اطلاعات و آمار دستگاههای مربوطه، مانند بودجهها و سایر دادههای مرتبط، به سامانه وارد نشده بود. به همین دلیل، چتباتها قادر به پاسخدهی صحیح نبودند و یا پاسخها قدیمی و مختص به سالهای گذشته بودند. در طول ارائه گزارشها، معاون علمی رئیسجمهور چندین بار به مدیران پروژه تذکر داد و بر لزوم بهبود عملکرد چتباتها تأکید کرد.
وی همچنین خواستار اضافه شدن دادههای بیشتری به سامانه، از جمله اطلاعات آماری و بودجهها و برنامه های توسعه ای کشور شد تا چتباتها قادر به پاسخدهی دقیقتری باشند.
در این جلسه، نمایندگان دستگاههایی که دستیار هوش مصنوعی برای آنها طراحی شده بود، حضور داشتند. نماینده یکی از وزاتخانه ها در این نشست اذعان کرد که دستیار هوش مصنوعی طراحی شده نتواسته است به تمام نیازهای وزارتخانه پاسخ دهد. در واکنش به این موضوع، افشین بیان کرد که این پروژه هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و باید اجازه داده شود که مراحل تکمیلی آن طی شود. او همچنین دستور داد که این پروژه با هماهنگی بیشتری با دستگاههای مربوطه پیگیری شود تا بتواند به بهترین نحو به نیازهای هر وزارتخانه پاسخ دهد.
عبدالحسن بهرامی رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در تاریخ ۲۵ مرداد ماه، اولین جلسه ارائه دموی دستگاههای مصنوعی وزارتخانهها با حضور نمایندگان ۶ دانشگاه از کشور برگزار شد. در جلسه امروز، دانشگاههای متولی مسئولیت ارائه دموی خود را بر عهده داشتند. امروز، دومین جلسه از این سلسله جلسات برگزار شد که در آن دانشگاههای باقیمانده نیز دموی دستگاههای خود را ارائه کردند.
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان افزود: مرحله اول پروژه دستیار هوش مصنوعی تکمیل شده و پس از آن، دانشگاهها به عنوان مجریان دستیار هوش مصنوعی وارد فاز اجرایی و عملیاتی میشوند. امیدواریم تا پایان سال دموی اولیه برای ارائه در سطح دولت آماده شود.
وی درباره فازهای بعدی پروژه با بیان این مطلب که در پروژه دستیار هوش مصنوعی سه فاز اصلی تعریف شده است،گفت: فاز نخست شامل ارائه دموی اولیه بود که با موفقیت انجام شد. فاز دوم به پیادهسازی فرایندهای اجرایی و تحقق قوانین و مقررات موجود اختصاص دارد و فاز سوم به ارائه دموی نهایی دستیار هوش مصنوعی مربوط میشود.
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به انتشار فراخوان مشترک برای حمایت از طرحهای هوش مصنوعی در حوزه صنعت، معدن و تجارت کرده است. این حمایتها در قالب تسهیلات با سود ۸ تا ۱۷ درصد و به صورت سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت، با بازپرداخت ۱۲ تا ۲۴ ماهه و سه تا شش ماه تنفس، انجام میشود. از همین رو، از تمامی فعالان و شرکتهای دانشبنیان درخواست میشود که در این فراخوان شرکت کنند.
