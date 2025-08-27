به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، روز گذشته سهشنبه چهارم شهریورماه ۱۴۰۴، به مناسبت هفته دولت، مراسم بهرهبرداری از پروژههای ارتباطی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در استان مازندران، با حضور دکتر حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری، دکتر مهدی یونسیرستمی استاندار مازندران، مهندس اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوریاطلاعات مازندران و مدیران دستگاههای ارتباطی استان و فعالان حوزه فاوا، جمعی از مدیران محلی و اصحاب رسانه، در قالب جلسه شورای اداری استان در استانداری مازندران، به صورت آنلاین برگزار شد.
در این مراسم که مدیر ارتباطات منطقه شمال ایرانسل نیز در آن حضور داشت، معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با اشاره به ظرفیتهای علمی و دانشگاهی مازندران، بر لزوم تقویت و تجهیز شرکتهای فناور و دانشبنیان تأکید کرد و گفت: این استان میتواند با تولید علم و توسعه فناوریهای نوین، به یکی از هابهای هوش مصنوعی کشور تبدیل شود. مازندران با تکیه بر نوآوری و حفظ محیطزیست، توانایی تبدیل علم و فناوری به ثروت و زمینهسازی برای رشد هرچه بیشتر شرکتهای دانشبنیان را دارد.
در ادامه، استاندار مازندران با قدردانی از اقدامات و پیشرفتهای صورتگرفته در بخش فناوریاطلاعات و ارتباطات استان، بر ضرورت حرکت به سوی اقتصاد دانشبنیان و هوشمند تأکید کرد و گفت: رویکرد جدید ما، تبدیل مازندران از استانی مصرفکننده، به تولیدکننده علم و فناوری و صادرکننده دانش است. وی با اشاره به ظرفیتهای نخبگان، مازندران را پایلوت ملی هوش مصنوعی بهعنوان صنعتی سبز و آیندهساز معرفی کرد و نقش سرمایه انسانی را در تحقق این هدف کلیدی دانست.
در این رویداد، از طریق ارتباط زنده تصویری، سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در روستای پلسرای شهرستان تنکابن، با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال از محل منابع عمومی اجباری (USO)، رسماً به بهرهبرداری رسید و به این ترتیب، روستاهای پلسرا، طالش محله و چالو با مجموع ۶۱۲ خانوار و ۱۷۸۹ نفر جمعیت، تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفتند.
سایت روستایی پلسرا، به نمایندگی از هفت سایت روستایی ایرانسل (از ۲۷ اردیبهشت تاکنون) افتتاح میشود و با افتتاح این هفت سایت، حدود ۵۰۰۰ نفر جمعیت روستایی تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفتهاند.
ایرانسل، با هدف توسعه بیش از پیش زیرساختهای ارتباطی، بیش از ۹۰ درصد جمعیت ایران را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده که این آمار در شهرهای بزرگ ۱۰۰ درصد و در شهرهای دیگر نیز، نزدیک به این میزان است. ایرانسل همچنین برای تکمیل پوشش ارتباطی کشور، علاوه بر شهرها، پروژه بزرگ USO (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوریاطلاعات) را بر اساس ابلاغ وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات در روستاها پیش برده و با نصب و راهاندازی یا ارتقای تکنولوژی سایتهای ارتباطی، روستاهای بالای ۲۰ خانواری که طبق برنامه وزارت ارتباطات به ایرانسل واگذار شدهاند را تحت پوشش اینترنت پرسرعت تلفنهمراه، قرار داده است.
در این مراسم، همچنین طی یک ارتباط آنلاین با سایت ارتباطی 5G ایرانسل در شهر آمل، این سایت نسل پنجم ارتباطی به بهرهبرداری رسید و سرعت دانلود ۱.۹۵۱ گیگابیتی در این سایت شهری، ثبت شد.
ایرانسل، نخستین ارائهدهنده 5G و رکورددار سرعت اینترنت ایران، در تیرماه ۱۴۰۳، سرعت دانلود ۷.۵ گیگابیت بر ثانیه را در بستر شبکه 5G-SA خود ثبت کرد.
پیش از این و در جدیدترین رویداد توسعه شبکه نسل پنج ایرانسل، سوم شهریور ۱۴۰۴،۱۱۶۳ مین سایت نسل پنجم ایرانسل با حضور وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، در یزد افتتاح شد و با افتتاح امروز، تعداد سایتهای 5G ایرانسل در ایران، به عدد ۱۱۶۴ رسید.
همچنین در بخش دیگری از این رویداد، پروژه توسعه فیبرنوری ایرانسل در شهر امیرکلای مازندران به صورت برخط، افتتاح و سرعت دانلود ۹۰۸ مگابیتی ثبت شد.
پیش از این، ایرانسل در تیر ماه ۱۴۰۳، موفق شده بود رکورد سرعت دانلود ۸ گیگابیت بر ثانیه را بهعنوان بالاترین سرعت اینترنت ایران، در شبکه فیبرنوری خود، ثبت کند.
پروژه فیبرنوری منازل و کسبوکارهای ایرانسل (FTTx) در امیرکلا، با اعتباری بالغ بر ۳۳۰ میلیارد ریال و به طول ۲۵ کیلومتر، انجام شده است.
این میزان فیبرکشی، جمعیتی بالغ بر ۱۱ هزار و ۴۵۶ خانوار را در امیرکلا تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده و باتوجه به طی عملیات حفاری و سایر مراحل عملیات اجرایی، مردم و کسبوکارها میتوانند با ارائه درخواست، از اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل در این شهر، بهرهمند شوند.
پروژههای توسعه فیبرنوری ایرانسل جمعاً در ۱۶۰ شهر کشور ادامه دارد. در حال حاضر، امکان ارائه سرویس فیبرنوری در شهرهای تهران، شیراز، صدرا، بابل، اراک، چهاردانگه، ماهدشت، گلستان، محمدشهر، امیرکلا و گلسار وجود دارد و مشترکان تجربه ارتباط اینترنتی با سرعت و کیفیت بالاتر نسبت به بقیه سرویسها و پایداری و ثبات ارتباط اینترنتی بدون نیاز به خط تلفن ثابت را تجربه میکنند.
