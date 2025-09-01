به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، بر اساس قرارداد، وی تا پایان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ژاپن هدایت این تیم را برعهده خواهد داشت و نخستین حضور رسمی حقیقی در کنار تیم ملی کره‌جنوبی، مسابقات انتخابی جهانی در پاریس فرانسه خواهد بود.

وی درباره این انتخاب گفت: تا پایان مسابقات بازی‌های آسیایی ژاپن در کنار تیم کره‌جنوبی هستم. نخستین رویداد ما مسابقات پاریس است و از فردا ان‌شاءالله تمریناتم را با این تیم در محل دهکده کمپ تیم‌های ملی کره‌جنوبی آغاز می‌کنم.

مقام دوم مسابقات جهانی جوانان، ترکیه ۲۰۰۷ (اولین مدال تاریخ کاراته ایران در مسابقات جهانی در بخش کاتای انفرادی)، مقام پنجم مسابقات جهانی بزرگسالان، فرانسه ۲۰۱۲ (بهترین مقام تاریخ کاراته ایران در بخش کاتای انفرادی در مسابقات جهانی بزرگسالان) و مقام دوم مسابقات لیگ جهانی بزرگسالان، ترکیه ۲۰۱۳ (اولین و تنها فینالیست کاراته ایران در بخش کاتای انفرادی مردان در لیگ‌های جهانی) از جمله مهمترین عناوین فرید حقیقی است.