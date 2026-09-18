https://mehrnews.com/x3d5JM ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۵۲ کد مطلب 6950197 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۵۲ شکوه تجدیدعهد در خمین ؛ تداوم ۲۰۱ شب ایستادگی در مسیر ولایت خمین-در این ویدئو شکوه تجدیدعهد و تداوم ۲۰۱ شب ایستادگی مردم خمین در مسیر ولایت را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6950197 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران حضور با شکوه مردم خمین در دویست و دومین شب حمایت از ولایت فقیه یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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