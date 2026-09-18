https://mehrnews.com/x3d5Js ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۵۳ کد مطلب 6950181 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۵۳ ۲۰۱ شب ایستادگی؛ تجدید میثاق پرشور مردم اراک با رهبر انقلاب اراک- در این ویدئو ۲۰۱ شب ایستادگی و تجدید میثاق پرشور مردم اراک با رهبرمعظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6950181 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران تجلی دوباره پیمان؛ دویستودومین شب بیعت در قلب دیار آفتاب یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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