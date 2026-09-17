شکست قطعنامه ضد ایرانی آمریکا با وتوی روسیه و چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی آمریکا را در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید مأموریت هیئت کارشناسان کمیته تحریمهای ایران وتو کردند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه نشستِ «کارشناسانِ قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت» را با موضوع «عدم اشاعه» و مرتبط با برنامه هستهای ایران برگزار کرد.
نماینده روسیه در شورای امنیت در این نشست گفت: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و از دستور کار خارج شده است؛ بنابراین برگزاری نشست امروز بر سر این موضوع، کاملاً فاقد وجاهت قانونی و رویهای است.
واسیلی نبنزیا افزود: ما تلاش برخی اعضا برای ایجاد توهم «مشروعیت» از طریق ادعاهای مربوط به سازوکار «اسنپبک» (بازگشت خودکار تحریمها) را به طور قاطع رد میکنیم. روسیه با غیرقانونی خواندن این نشست بر سر دستورکار منقضیشده، خواستار رأیگیری رویهای برای تصویب دستورکار جلسه شد.
نماینده چین در شورای امنیت هم با اشاره به انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، تصریح کرد که شورای امنیت بررسی پرونده هستهای ایران را به پایان رسانده است و شورای امنیت نباید به سکویی برای پیشبرد اهداف یکجانبهگرایانه تبدیل شود. چین همچنین از تمامی طرفها خواست به جای اقدامات تنشزا، برای حفظ اعتبار چندجانبهگرایی و ایجاد شرایط برای حل سیاسی پرونده هستهای ایران، نقشی سازنده ایفا کنند.
نماینده چین با بیان اینکه مسائل و مشکلات خاورمیانه باید با دیپلماسی حل شود، تأکید کرد: همه باید بدانند ایران حق دارد از برنامه هسته ای خود برای اهداف صلح آمیز استفاده کند.
نماینده آمریکا در شورای امنیت نیز در واکنش به وتوی پیش نویس قطعنامه غیرانسانی کشورش علیه ایران مدعی شد: وتوی تمدید تحریمها علیه ایران توسط چین و روسیه خلاف قواعد بینالمللی است.
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