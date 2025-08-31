  1. بین الملل
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲:۰۶

عملیات موفقیت آمیز رزمندگان القسام علیه صهیونیست‌ها

عملیات موفقیت آمیز رزمندگان القسام علیه صهیونیست‌ها

گردان‌‎های عزالدین القسام از انهدام یک نفربر رژیم صهیونیستی در شمال نوار غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردان‌های عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد که روز یکشنبه یک نفربر زرهی نظامیان صهیونیست را در منطقه «النزله» در غرب شهرک «جبالیا» واقع در شمال نوار غزه با مین زمینی بسیار قوی منهدم کردند و پس از آن یک بالگرد ارتش رژیم صهیونیستی برای انتقال مجروحان در این نقطه فرود آمد.

عملیات جدید القسام در نوار غزه طی چند روز اخیر، یک کشته و ۹ زخمی برجای گذاشته و ۴ نظامی دیگر نیز همچنان مفقود هستند.

«ابوعبیده» سخنگوی گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس روز جمعه در پیامی تأکید کرده بود: نقشه‌های جنایتکارانه دشمن برای اشغال غزه، به وبالی برای سران سیاسی و نظامی آن تبدیل خواهد شد.

در ادامه پیام ابوعبیده آمده بود: هزینه نقشه‌های دشمن برای اشغال غزه را نظامیان اشغالگر با خون خود پرداخت خواهند کرد و به خواست خدا، شانس اسیر کردن نظامیان جدید را افزایش خواهد داد.

وی تصریح کرده بود: مجاهدان ما در اوج آماده‌باش هستند و روحیه بالایی دارند و نمونه‌های بی‌نظیری از قهرمانی و شجاعت را ارائه و به خواست خدا درس‌های سختی به متجاوزان خواهند داد.

پس از این وعده ابوعبیده رزمندگان القسام با انجام یک عملیات در غزه دستکم ۹ نظامی را مجروح کرده و شماری را نیز به اسارت گرفتند.

