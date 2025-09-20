  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

زخمی شدن نظامی صهیونیست در شهر غزه به دست تک تیراندازان مقاومت

زخمی شدن نظامی صهیونیست در شهر غزه به دست تک تیراندازان مقاومت

منابع صهیونیستی از زخمی شدن یک نظامی این رژیم به دست تک تیراندازان مقاومت فلسطین در شمال شهر غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن یک نظامی دیگر این رژیم در شمال شهر غزه خبر دادند.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که شماری از نظامیان زخمی شده ارتش این رژیم از غزه با بالگرد به اراضی اشغالی منتقل شده اند.

همچنین رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که یک نظامی ارتش این رژیم از تیپ ۴۰۱ صبح امروز بر اثر تیراندازی در شهر غزه زخمی شده است.

این نظامی صهیونیست به دست تک تیراندازان مقاومت فلسطین در محله شیخ رضوان زخمی شده است و به بیمارستان برای درمان منتقل شده است و خانواده او در جریان مجروحیتش قرار گرفته اند.

کد خبر 6595684

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها