زخمی شدن نظامی صهیونیست در شهر غزه به دست تک تیراندازان مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن یک نظامی دیگر این رژیم در شمال شهر غزه خبر دادند.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که شماری از نظامیان زخمی شده ارتش این رژیم از غزه با بالگرد به اراضی اشغالی منتقل شده اند.

همچنین رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که یک نظامی ارتش این رژیم از تیپ ۴۰۱ صبح امروز بر اثر تیراندازی در شهر غزه زخمی شده است.

این نظامی صهیونیست به دست تک تیراندازان مقاومت فلسطین در محله شیخ رضوان زخمی شده است و به بیمارستان برای درمان منتقل شده است و خانواده او در جریان مجروحیتش قرار گرفته اند.