شهادت ۸۸ فلسطینی دیگر در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز یکشنبه اعلام کرد که در طول ۲۴ ساعت گذشته ۸۸ فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی در غزه به شهادت رسیده و ۴۲۱ نفر نیز زخمی شده‌اند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۶۳ هزار و ۴۵۹ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۶۰ هزار و ۲۵۶ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۸۸ شهید به بیمارستان منتقل شده است. همچنین در این مدت ۴۲۱ نفر زخمی شده‌اند.

همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ و در موج جدید حملات به غزه ۱۱۳۲۸ نفر شهید و ۴۸۲۱۵ نفر زخمی شدند.

هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.

در مراکز توزیع کمک‌ها نیز طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۰ نفر شهید و ۱۶۶ نفر دیگر زخمی شدند تا شمار فلسطینی‌هایی که در این مراکز به شهادت رسیده‌اند به ۲۲۴۸ شهید و ۱۶۶۰۰ نفر برسد.