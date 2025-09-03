به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز باشگاه های عرب در شرایطی به میزبانی مسقط پیگیری می شود که ۵ بازیکن ایران در بخش مردان و زنان این رقابت ها حضور خواهند داشت.

بر این اساس، امین احمدیان برای تیم سلیمانیه عراق بازی خواهد کرد. حمیدرضا طاهرخانی در ترکیب گاز جنوب عراق قرار دارد و حمید شمس هم در تیم سیب عمان عضویت دارد. در بخش زنان هم ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز زنان برای باشگاه برق عراق بازی می کند ضمن اینکه مهشید اشتری در یک باشگاه قطری توپ خواهد زد.



۲۴ تیم در بخش مردان و ۱۱ تیم در بخش زنان برگزارکننده رقابت های تنیس روی میز باشگاه های عرب هستند.