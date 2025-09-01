به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج)، کاروان پیاده‌روی، موتورسیکلت و دوچرخه‌سواری در استان مازندران برگزار می‌شود و آئین ویژه‌ای با اجرای برنامه‌های شاد و قرعه‌کشی جوایز در صحن امامزاده یحیی (ع) ساری برگزار خواهد شد.

این برنامه روز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ با حرکت کاروان از مهدیه بزرگ ساری، خیابان ۱۵ خرداد آغاز می‌شود و مسیر پیاده‌روی، موتورسیکلت و دوچرخه‌سواری به سمت صحن امامزاده یحیی (ع) خواهد بود.

مراسم در صحن امامزاده از ساعت ۱۷ آغاز شده و شامل همخوانی سرود، برنامه‌های شاد و قرعه‌کشی جوایز برای شرکت‌کنندگان خواهد بود.

این برنامه با همکاری و حمایت استانداری مازندران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سیمای مرکز مازندران برگزار می‌شود و تلاش دارد همزمان با گرامیداشت این روز مذهبی، فرهنگ پیاده‌روی، نشاط اجتماعی و مشارکت خانواده‌ها را در استان ترویج کند.