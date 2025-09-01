  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴

افشای سند محرمانه درباره شکست عملیات موسوم به «ارابه‌های گدعون»

رسانه های رژیم صهیونیستی از سندی محرمانه درباره شکست عملیات موسوم به ارابه های گدعون پرده برداشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، رسانه های رژیم صهیونیستی از سند محرمانه درباره شکست عملیات موسوم به ارابه های گدعون پرده برداشتند.

بر اساس این گزارش، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی از یک سند محرمانه داخلی پرده برداشت که شکست عملیات «ارابه‌های گدعون» را تایید می‌کند. این سند محرمانه اذعان دارد که اهداف اولیه این عملیات برای تحت فشار قرار دادن حماس و بازگرداندن اسیران محقق نشده است.

بنا بر اعلام این رسانه عبری این سند تایید می‌کند که ارتش اسرائیل در این عملیات مرتکب تمامی اشتباهات ممکن به خصوص عدم تعیین زمان‌بندی برای اجرای عملیات، شده است.

همچنین این سند تایید می‌کند که یکی از دلایل شکست عملیات عدم تناسب با سبک نبرد حماس بوده است.

این سند نشان می‌دهد، یکی دیگر از دلایل شکست عملیات مذکور، برنامه ریزی نامنظم آن بوده است.

    IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰
      
      
      هدف چیزی دیگری بوده که به ان رسیده اند بازگرداندن اسرا و ... بهانه ای است که خیلی وقت هاست محقق نشده بود و هی اذعان می شد که محقق نشده و نخواهد شد ولی در خاک غزه پیشروی می شد و هدف همان قحطی سراسری در فلسطین که محقق شد همان ترور و کشتن مسلمانان از هر طرقی که قبلا به ان برنامه ریزی شده بود این دروغ ها دیگر کهنه شده است
    IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰
      
      
      ارابه های گدعون یکی از راه کشتن انسانهای بیگناه هست که شکست خورد ولی بقیه راه های کشتن و نسل کشی کردن مردم فلسطین از قحطی ایجاد شده و بمباران ها اسرائیل را انقدر به هدف خود پیش برده که ارابه های گدعون را جبران کرده است
    جهانبخش IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰
      
      
      ای صهیون ناپاک مرگ نزدیک است
    IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰
      
      
      اسرائیل یک غیر انسانی است که دو هدف را در فلسطین با هم دنبال کرده است یکی اینکه خود کشور فلسطین را تصرف کند و دیگری برای اسرائیل که انسان نیست و از منظر یک انسان او را نباید تحلیل کرد و اهداف اسرائیل با بقیه که انسان هستند حتما چیزی دیگری می شود و مهم تر از تصرف فلسطین کشتن هر چه بیشتر مسلمانان روی زمین هست

