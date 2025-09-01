به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، رسانه های رژیم صهیونیستی از سند محرمانه درباره شکست عملیات موسوم به ارابه های گدعون پرده برداشتند.

بر اساس این گزارش، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی از یک سند محرمانه داخلی پرده برداشت که شکست عملیات «ارابه‌های گدعون» را تایید می‌کند. این سند محرمانه اذعان دارد که اهداف اولیه این عملیات برای تحت فشار قرار دادن حماس و بازگرداندن اسیران محقق نشده است.

بنا بر اعلام این رسانه عبری این سند تایید می‌کند که ارتش اسرائیل در این عملیات مرتکب تمامی اشتباهات ممکن به خصوص عدم تعیین زمان‌بندی برای اجرای عملیات، شده است.

همچنین این سند تایید می‌کند که یکی از دلایل شکست عملیات عدم تناسب با سبک نبرد حماس بوده است.

این سند نشان می‌دهد، یکی دیگر از دلایل شکست عملیات مذکور، برنامه ریزی نامنظم آن بوده است.