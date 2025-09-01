  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۰

بازسازی تونل‌های جنگی حماس زیر پای نظامیان اشغالگر

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اذعان کردند که رزمندگان حماس بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از تونل‌های جنگی را در مناطقی که ارتش اشغالگر در آنجا حضور دارد، بازسازی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از مقام‌های نظامی این رژیم اذعان کرد که اعضای جنبش حماس در حال بازسازی تونل‌های جنگی در مناطقی هستند که ارتش اشغالگر در آنها فعال است.

مقام‌های نظامی صهیونیست در ادامه اعتراف به بازسازی توان مقاومت افزودند: رزمندگان حماس بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از تونل‌های جنگی در نوار غزه را بازسازی کرده‌اند.

آنها اذعان کردند: هسته‌های پنهانی حماس از روزنه‌هایی که ارتش قبلاً اعلام کرده بود تخریب شده‌اند، به نیروهای ما در غزه شلیک می‌کنند. افراد مسلح حماس بیش از ۱۰ بار از تونل‌هایی که قبلاً با آنها مقابله کرده بودیم، به نیروهای ما حمله کرده‌اند.

