۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷

انتشار «رُبات‌های مرگ» رژیم صهیونیستی در سراسر نوار غزه

مدیرکل بهداشت نوار غزه هشدار داد که تعداد قربانیان گرسنگی در این باریکه روزانه در حال افزایش است و ربات‌های بمب‌گذاری شده رژیم اشغالگر مرگ را در سراسر نوار غزه گسترش می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، مدیرکل وزارت بهداشت نوار غزه در سخنانی با تشریح اوضاع فاجعه بار این باریکه به علت تداوم و تشدید اشغالگری و تجاوز رژیم صهیونیستی گفت: مرگ به آرامی در میان جمعیت نوار غزه در حال گسترش است و بخش بهداشت و درمان به شدت آسیب دیده است.

دکتر «منیر البرش» در ادامه افزود: آوارگی و آلودگی آب، زمینه مناسبی برای شیوع ویروس‌ها در نوار غزه است.

وی تصریح کرد: تعداد قربانیان گرسنگی روزانه در حال افزایش است و ربات‌های بمب گذاری شده رژیم اشغالگر در سراسر نوار غزه مرگ را گسترش می‌دهند.

این مقام ارشد بهداشت و درمان نوار غزه هشدار داد: ۴۰ هزار کودک در نوار غزه بر اثر حملات رژیم صهیونیستی دچار جراحت و مصدومیت شده اند و این فاجعه‌ای است که همچنان ما را آزار خواهد داد.

دکتر منیر البرش پیشتر در مصاحبه با الجزیره گفته بود که رژیم صهیونیستی روزانه از ۷ تا ۱۰ ربات بمب گذاری شده در نوار غزه برای تخریب زیرساخت ها در شهر غزه استفاده می کند.

