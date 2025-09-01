به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، مدیرکل وزارت بهداشت نوار غزه در سخنانی با تشریح اوضاع فاجعه بار این باریکه به علت تداوم و تشدید اشغالگری و تجاوز رژیم صهیونیستی گفت: مرگ به آرامی در میان جمعیت نوار غزه در حال گسترش است و بخش بهداشت و درمان به شدت آسیب دیده است.

دکتر «منیر البرش» در ادامه افزود: آوارگی و آلودگی آب، زمینه مناسبی برای شیوع ویروس‌ها در نوار غزه است.

وی تصریح کرد: تعداد قربانیان گرسنگی روزانه در حال افزایش است و ربات‌های بمب گذاری شده رژیم اشغالگر در سراسر نوار غزه مرگ را گسترش می‌دهند.

این مقام ارشد بهداشت و درمان نوار غزه هشدار داد: ۴۰ هزار کودک در نوار غزه بر اثر حملات رژیم صهیونیستی دچار جراحت و مصدومیت شده اند و این فاجعه‌ای است که همچنان ما را آزار خواهد داد.

دکتر منیر البرش پیشتر در مصاحبه با الجزیره گفته بود که رژیم صهیونیستی روزانه از ۷ تا ۱۰ ربات بمب گذاری شده در نوار غزه برای تخریب زیرساخت ها در شهر غزه استفاده می کند.