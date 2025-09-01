به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع عبری زبان از کشف پیکر یک نظامی صهیونیست که در خانه اش در نهاریا در شمال فلسطین اشغالی خودکشی کرده بود، خبر دادند.

بر اساس گزارش این رسانه ها، «ایتان کوبرمن» گروهبان ذخیره ارتش اشغالگر در غزه خدمت کرده بود و اکنون به زندگی خود در خانه اش پایان داده است.

این بیست و چهارمین مورد خودکشی در میان نظامیان رژیم صهیونیستی از ابتدای سال جاری میلادی است.

چند روز گذشته هم رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که یک نظامی ذخیره ارتش رژیم اشغالگر از ساکنان منطقه « کفرسابا » در مرکز فلسطین اشغالی، با شلیک گلوله خودکشی کرده است.