نظامی ارشد رژیم صهیونیستی در غزه به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش اشغالگران صهیونیست هم اکنون از هلاکت یک نظامی ارشد این رژیم در غزه خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، این سرهنگ دوم در نبردهای جنوب نوار غزه به هلاکت رسیده است.

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: وی «آریل لوبلینِر» (Ariel Lubline) ۳۴ ساله سرهنگ (بازنشسته) است. از ۷ اکتبر (سالروز آغاز عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی) تا کنون تعداد نظامیان کشته شده به ۹۰۰ نفر رسیده است.

رژیم صهیونیستی مدعی شد که وی در خان یونس بر اثر آتش خودی به هلاکت رسیده است!