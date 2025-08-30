  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۵

نظامی ارشد رژیم صهیونیستی در غزه به هلاکت رسید

نظامی ارشد رژیم صهیونیستی در غزه به هلاکت رسید

ارتش رژیم صهیونیستی هلاکت یک سرهنگ دوم این رژیم در غزه را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش اشغالگران صهیونیست هم اکنون از هلاکت یک نظامی ارشد این رژیم در غزه خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، این سرهنگ دوم در نبردهای جنوب نوار غزه به هلاکت رسیده است.

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: وی «آریل لوبلینِر» (Ariel Lubline) ۳۴ ساله سرهنگ (بازنشسته) است. از ۷ اکتبر (سالروز آغاز عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی) تا کنون تعداد نظامیان کشته شده به ۹۰۰ نفر رسیده است.

رژیم صهیونیستی مدعی شد که وی در خان یونس بر اثر آتش خودی به هلاکت رسیده است!

کد خبر 6575142

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
      0 0
      پاسخ
      به درک واصل شد لعنت خدا بر شما کودک کش ها

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها