شهر کریمه اهل بیت(س) در سوگ شهادت امام حسن عسکری (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، از نخستین ساعات سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع)، صحن‌ها و رواق‌های بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س) میزبان خیل عزادارانی بود که با برپایی محافل مرثیه‌خوانی، سینه‌زنی و سخنرانی در غم شهادت امام یازدهم شیعیان به سوگ نشستند.

علاوه بر آن، حسینیه امام خمینی (ره) در دفتر مقام معظم رهبری، دفاتر مراجع عظام تقلید، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و امامزادگان شاخص استان نیز شاهد برگزاری مجالس سوگواری بودند.

در این مراسم‌ها، خطبا و وعاظ برجسته حوزه علمیه قم با تبیین ابعاد گوناگون سیره فردی و اجتماعی امام حسن عسکری (ع)، بر ضرورت الگوگیری از آن حضرت در شرایط کنونی جامعه تأکید کردند.

بسیاری از سخنرانان، دوران کوتاه و دشوار امامت ایشان را نماد صبر، پایداری و عقلانیت در برابر دشمنان دانسته و حفظ امید در میان شیعیان را از مهم‌ترین ویژگی‌های آن امام همام برشمردند.

یکی از جلوه‌های ویژه این آیین‌ها، پیاده‌روی هزاران نفر از عزاداران از فاطمیه صاحب‌الزمان (عج) تا حرم مطهر حضرت معصومه (س) بود که با حضور مرجع عالیقدر آیت‌الله حسین وحید خراسانی حال‌وهوای خاصی به این مراسم معنوی بخشید.

نریمان پناهی و حنیف طاهری در این دسته عزا به مداحی و مریثه سرایی پرداختند.

حضور گسترده مسلمانان و زائرانی از کشورهای مختلف نیز جلوه‌ای بین‌المللی به این مراسم بخشید؛ به گونه‌ای که شیعیان غیرایرانی در کنار مردم قم و سایر استان‌ها با برپایی آئین‌های عزاداری، ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) ابراز داشتند.

در مسجد مقدس جمکران نیز ویژه‌برنامه‌های سخنرانی، قرائت ادعیه و عزاداری به همین مناسبت برگزار شد و صحن‌ها و شبستان‌های این مکان مقدس شاهد حضور جمع کثیری از عاشقان و منتظران ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) بود.

موکب ها و ایستگاه‌های صلواتی در میادین اصلی و اطراف حرم مطهر بانوی کرامت و مسجد مقدس جمکران نیز برپا بود و از عزاداران پذیرایی می‌کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید میرهاشم حسینی، در مراسم عزاداری مطهر بانوی کرامت، با اشاره به شرایط سخت دوران امامت امام حسن عسکری (ع)، اظهار کرد. حضرت با وجود فشارها و محدودیت‌های فراوان، با عقلانیت و تدبیر، مکتب اهل‌بیت (ع) را زنده نگاه داشتند و با پرورش شاگردان برجسته و تقویت شبکه وکالت، مسیر امامت و ولایت را برای نسل‌های آینده هموار کردند.

وی با بیان اینکه یکی از القاب آن امام همام «هیبت‌الله» بوده است، افزود: امام عسکری (ع) با وجود جوانی، چنان وقار و هیبتی داشتند که مردم با دیدن ایشان متأثر می‌شدند و ایشان همواره شیعیان را به حفظ وحدت، پرهیز از تفرقه و اصلاح رفتار فردی و اجتماعی توصیه می‌کردند.

وی ادامه داد: امام عسکری (ع) علاوه بر حفظ جان شیعیان در دوران خفقان، با بشارت به ظهور حضرت مهدی (عج) امید را در دل پیروان خود زنده نگاه داشتند؛ اقدامی که به ماندگاری راه اهل‌بیت (ع) و زمین‌گیر شدن توطئه‌های دشمنان انجامید.