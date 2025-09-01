شهادت در راه غیبت منجی، حفاظتی برای عصر ظهور است

حجتالاسلام والمسلمین امین رصاف در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) گفت: شهادت امام یازدهم در سنین جوانی و پس از تحمل سختیهای بسیار اتفاق افتاد. تمامی تلاشها برای این بود که جان امام زمان (عج) کاملاً مصون بماند و مؤمنین و دیگران کاملاً استعداد غیبت ایشان را پیدا کنند و آن را بپذیرند.
وی ادامه داد: سالها رفت و آمدها و دیده شدنهای امام حسن عسکری (ع) توسط حکومت بنی عباس کاملاً تحت نظر بود، به گونهای که حتی با فریبکاری میخواستند شیعیان اصلی و واقعی را به وسیله امام بزرگوار شناسایی کند بنابراین این امام در یک شرایط امنیتی قرار داشت.
حجت الاسلام رصاف افزود: با تمام مشکلات، امام حسن عسکری (ع) تمام تلاش خود را به کار بردند تا شیعه را از این بحران عبور دهند و تمامی تمهیدات برای حفظ جان امام زمان (عج) و آمادگی شیعیان برای غیبت صغری انجام شد.
عضو جامعه اساتید حوزههای علمیه استان فارس با اشاره به اینکه دشمن به خیال باطل خود تصور میکرد که با شهادت امام حسن عسکری (ع) همه چیز خاتمه پیدا خواهد کرد، گفت: دشمن علاوه بر شهادت امام حسن عسکری (ع) عوام فریبی کرد تا تاوان جنایت خود را نپردازد. اما راه شیعیان مشخص بود و امام یازدهم قبل از شهادت شبکهسازیهایی انجام داده بودند تا پس از شهادت مشکلی برای امام زمان (ع) به وجود نیاید.
وی ادامه داد: پس از شهادت امام حسن عسکری (ع) با اینکه امام زمان (عج) در سن طفولیت به سر میبردند، اما بر پیکر پدر خود نماز خواندند و تمام نقشههای دشمن را نقش بر آب کردند.
خطرات و مشکلات نباید در اراده شیعه خدشهای وارد کند
حجت الاسلام رصاف گفت: رشد شیعه بحث قابل توجهی است که باید به آن پرداخته شود. در حقیقت این رشد مرهون جانفشانیهای امام حسن عسکری (ع) و تمهیدات ایشان است.
وی با تصریح اینکه امامت امام زمان (عج) پس از شهادت امام حسن عسکری (ع) فصلی نو در کتاب شیعه گشود، ادامه داد: نسل جدید باید بداند که شیعه چه شرایط و بحرانهایی از سر گذرانده تا به اینجا برسد. این مکتب آموزههای بسیار محکمی دارد به همین دلیل دشمن تلاش میکند شیعه را ضعیف کند.
عضو جامعه اساتید حوزههای علمیه استان فارس با تصریح اینکه مسئله ظهور و روایات موجود به شیعه امید داده و قله را نشان میدهد، افزود: خطرات و مشکلات نباید در اراده شیعه خدشهای وارد کند چون وعده خدا به صورت قطعی انجام خواهد شد و در نهایت عدل و داد بر زمین حکم فرما خواهد شد.
