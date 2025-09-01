امام حسن عسکری(ع)، الگوی مدیریت الهی در اوج اختناق

خبرگزاری مهر، گروه استانها: امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین پیشوای شیعیان، در سال ۲۳۲ هجری قمری در مدینه متولد و در سال ۲۶۰ قمری در سامرا به شهادت رسید. دوران امامت کوتاه ۶ ساله ایشان، یکی از پرفشارترین و پر محدودیتترین ادوار تاریخ شیعه بود؛ دورانی که خلافت عباسی، بهویژه معتمد عباسی، با نظارت شدید و محدودسازی ارتباطات امام، تلاش داشت مانع از گسترش تشیع و ظهور امام دوازدهم شود.
با وجود تمام فشارها، امام حسن عسکری (ع) با بهرهگیری از شبکهای پنهان و منسجم از وکلا و نمایندگان در مناطق مختلف، تشکیلات شیعه را زنده و فعال نگه داشت. ایشان نهتنها زمینهساز عصر غیبت کبری شدند، بلکه توانستند شخصیت امام مهدی (عج) را از تهدیدها حفظ کرده و مسیر هدایت امت را تا قرنها بعد، پایهریزی کنند.
امروز، سیره امام حسن عسکری (ع) به عنوان نماد مدیریت در شرایط بحران، پایداری در برابر ظلم و الگوی تشکیلات دینی زیر فشارهای امنیتی و فرهنگی، بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران، علما و فعالان فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته است.
در همین راستا حجتالاسلام عباسعلی گرزین در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تسلیت این مناسبت به عموم مردم و شیفتگان اهل بیت (ع)، بر ضرورت بازخوانی دقیق سیره این امام همام در شرایط امروز تأکید کرد.
گرزین با اشاره به ویژگیهای شخصیتی امام حسن عسکری (ع) اظهار کرد: این امام بزرگوار، بهواقع شخصیتی الهامبخش و جریانساز بود. جوانی که با وجود تمامی فشارها، محدودیتها و موانع اجتماعی و سیاسی دوران خود، نه تنها متوقف نشد بلکه مسیر حق را با قدرت و حکمت پیش برد.
وی افزود: شدت اختناق در زمان امام عسکری (ع) بهگونهای بود که دشمنان حتی کوچکترین تحرکات را سرکوب میکردند، اما این امام عزیز با بهرهگیری از خرد، تقوا و تدبیر الهی، موفق شد جبهه حق را به شکلی پنهان اما مؤثر مدیریت و هدایت کند. این ویژگی، امام حسن عسکری (ع) را به الگویی بینظیر برای روزگار ما تبدیل کرده است.
تشکیلاتی مؤثر در اوج مظلومیت
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه داد: رهبر انقلاب فرمودند که یکی از مؤثرترین و منسجمترین تشکیلات دینی اهل بیت (ع) در زمان سه امام نهم، دهم و یازدهم شکل گرفت؛ در دورانی که بیشترین مظلومیت و شدیدترین محدودیتها حاکم بود.
وی خاطرنشان کرد: امام حسن عسکری (ع) با وجود همه فشارها، توانست با شبکهسازی هوشمندانه، جریان فکری و اجتماعی شیعه را زنده و پویا نگه دارد. این نوع از رهبری در دل بحران، درسی بزرگ برای ماست که امروز با تهدیدهای پیچیده و متنوع دشمن مواجهایم.
حفاظت از امام عصر (عج) در دل اختناق
گرزین، تولد و حفاظت از امام مهدی (عج) در دوران امام حسن عسکری (ع) را معجزهای تاریخی دانست و گفت: امام یازدهم در اوج فضای امنیتی و نظارتهای شدید، نه تنها توانست وجود مقدس امام زمان (عج) را از خطر حفظ کند، بلکه زمینههای لازم برای آغاز عصر غیبت را فراهم ساخت. این اقدام، نقطه عطفی در تاریخ امامت و استمرار هدایت الهی است.
ضرورت تدبر در سیره امام عسکری (ع) برای عبور از فشارهای امروز
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان تأکید کرد: امروز، در شرایطی که جبهه استکبار با تمام توان در حال تضعیف اراده ملتها و ایجاد یأس در جامعه است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند الهام از سیره امام حسن عسکری (ع) هستیم.
وی به ما میآموزد که چگونه در دل بحران، میتوان جبهه حق را زنده نگه داشت و تهدیدها را با بینش و بصیرت به فرصت تبدیل کرد.
وی با اشاره به شرایط سخت فرهنگی، روانی و رسانهای امروز افزود: اگر از سیره این امام عزیز درس بگیریم، خواهیم توانست جبهه مقاومت را با عمق و انسجام بیشتر به سمت آیندهای روشنتر و پیروزی نهایی بر استکبار جهانی هدایت کنیم.
پایانبخش یک مسیر و آغازگر فصلی نو
گرزین اظهار کرد: زندگی امام حسن عسکری (ع)، نقطه اتصال دو دوره مهم در تاریخ اسلام است؛ از یک سو پایان دوران حضور ظاهری امامان معصوم و از سوی دیگر، آغاز دوره غیبت و آمادگی امت برای مرحلهای جدید. این جایگاه خطیر، مسئولیتی بزرگ را بر دوش ما میگذارد تا با بازخوانی دقیق و کاربردی از سیره آن حضرت، نقش خود را در تحقق تمدن اسلامی بهدرستی ایفا کنیم.
