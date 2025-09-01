خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها-راضیه سالاری: در سالروز شهادت امام حسن عسکری (علیه‌السلام)، یازدهمین پیشوای معصوم شیعیان، دل‌های شیعیان در سوگ نشسته و یاد و خاطره آن بزرگوار را گرامی می‌دارند.

امام عسکری (ع) در دوران پرتلاطم و پیچیده‌ای از تاریخ اسلام می‌زیست؛ دوره‌ای که تحت شدیدترین فشارهای سیاسی و فرهنگی حکومت عباسی، زندگی و فعالیت‌های ایشان محدود شده بود، اما با این حال نقش بی‌بدیلی در تداوم مسیر هدایت و حفظ معارف اهل بیت علیهم‌السلام ایفا کردند.

شهادت امام حسن عسکری در سال ۲۶۳ هجری قمری نه تنها فقدانی بزرگ برای شیعه بود، بلکه زمینه‌ساز آغاز غیبت حضرت ولی‌عصر (عج) شد که خود نقطه عطفی در تاریخ تشیع به شمار می‌آید. در این روز، شیعیان ضمن یادآوری فضائل اخلاقی، علمی و معنوی امام، به اهمیت صبر و استقامت ایشان در برابر ظلم و جور تاکید می‌کنند.

مراسم سوگواری و مجالس عزاداری در سراسر جهان اسلام، فرصتی است برای تأمل در آرمان‌های والای امام عسکری، مرور زندگی پرتلاش و پرمشقت ایشان و تعهد به ادامه مسیر ولایت و امامت. امامی که با تمام محدودیت‌ها، پرچم هدایت را برافراشته نگه داشت و میراث گران‌بهای اهل بیت را به نسل‌های بعدی سپرد.

این روز، تجلی ایمان و مقاومت در برابر سختی‌ها و یادآور جایگاه ویژه امام حسن عسکری در تاریخ اسلام و اندیشه تشیع است.

شهادت امام حسن عسکری (ع) مقدمه عصر غیبت است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری، امام جمعه شهرستان سیریک، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه والای امام عسکری (ع) اظهار داشت: امام حسن عسکری (ع) در سخت‌ترین شرایط، با صبر و بردباری بی‌نظیر، مسیر ترویج معارف اهل بیت (علیهم‌السلام) را ادامه دادند و با تربیت شاگردان مخلص، پایه‌های استمرار امامت را مستحکم ساختند.

وی افزود: شهادت امام عسکری (ع) مقدمه‌ای بر آغاز غیبت امام زمان (عج) است که دوران حساسی در تاریخ تشیع به شمار می‌آید و وظیفه شیعیان را در استمرار راه اهل بیت (ع) دوچندان کرده است.

امام جمعه سیریک تأکید کرد: درس بزرگ امام حسن عسکری (ع)، صبر، تقوا و پایبندی به حق است که امروز بیش از هر زمان دیگری، برای حفظ هویت دینی و مقابله با چالش‌های فرهنگی و اجتماعی ضرورت دارد.

حجت الاسلام والمسلمین سالاری گفت: امام حسن عسکری (علیه‌السلام)، یازدهمین پیشوای شیعیان، در سال ۲۶۳ هجری قمری در شرایطی دشوار و تحت شدیدترین فشارهای سیاسی حکومت عباسی به شهادت رسید. این روز یکی از وقایع تأثیرگذار تاریخ اسلام و تشیع است که یادآور ایستادگی و مقاومت امامان در برابر ستم و ظلم حاکمان زمان خود است.

بهره‌گیری از روش امام حسن عسکری علیه‌السلام در تبلیغ دین یک ضرورت است

حجت الاسلام والمسلمین حسین ایلیاد پور در مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان سیریک گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امام حسن عسکری (ع) در دورانی حساس و پرآشوب، تحت شدیدترین محدودیت‌ها و مراقبت‌های حکومت عباسی، با ایستادگی و حکمت بی‌نظیر، نقش بی‌بدیلی در حفظ پیوند مردم با اهل بیت (علیهم‌السلام) ایفا کردند. آن حضرت با وجود فشارهای سیاسی و محدودیت‌های شدید، موفق شدند نه تنها فرهنگ ناب اسلامی را حفظ کنند، بلکه شاگردان و مبلغان مخلصی را تربیت نمایند که به عنوان ستون‌های اصلی انتقال معارف تشیع شناخته می‌شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سیریک افزود: یکی از ویژگی‌های برجسته امام عسکری (ع)، رویکرد هوشمندانه و مخفیانه ایشان در تبلیغ دین بود؛ روشی که ضمن حفظ جان و سلامت خود و یارانشان، امکان نشر معارف اهل بیت را فراهم ساخت. ایشان با بهره‌گیری از فضای محدود، ارتباطی عمیق با شاگردان برگزیده برقرار کردند و آنان را در عرصه‌های مختلف تبلیغ و هدایت آماده کردند.

حجت‌الاسلام ایلیادپور تصریح کرد: شاگردان امام عسکری (ع) مانند سید مرتضی و دیگر عالمان و محدثان، با دانش و تعهدی که از ایشان کسب کردند، در مراحل بعدی تاریخی به عنوان چراغ‌های هدایت تشیع در دوران غیبت امام زمان (عج) نقش محوری داشتند. این موضوع اهمیت تربیت شاگردان و مبلغان کارآمد را بیش از پیش روشن می‌کند.

وی ادامه داد: امروز که جامعه ما با پیچیدگی‌ها و چالش‌های متعدد فرهنگی و اعتقادی مواجه است، بازخوانی سیره و روش‌های تبلیغی امام حسن عسکری (ع) می‌تواند راهگشای تبلیغ دینی مؤثر و تربیت نسلی آگاه و متعهد باشد.

حجت‌الاسلام ایلیادپور در پایان خاطرنشان کرد: تربیت شاگردان وارسته و مبلغان صادق، رمز بقا و استمرار پیام اهل بیت (ع) است و امام حسن عسکری (ع) بهترین الگو در این مسیر می‌باشد که باید بیش از پیش به آن توجه شود.