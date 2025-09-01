روند طلای جهانی در آستانه شکست سقف تاریخی ۳۵۰۰ دلار

به گزارش خبرنگار مهر، بازار جهانی طلا پس از ماهها نوسان در محدوده مقاومت تاریخی ۳۵۰۰ دلار، اکنون با ترکیبی از عوامل بنیادی قدرتمند و الگوهای تکنیکال صعودی، در آستانه یک جهش تازه یا اصلاح کوتاهمدت قرار دارد. کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، خرید گسترده بانکهای مرکزی و تضعیف دلار، مهمترین پیشرانهای روند فعلی محسوب میشوند.
سطح فعلی قیمت و موقعیت تکنیکال
قیمت لحظهای طلا در ۱ سپتامبر ۲۰۲۵ به ۳,۴۷۰ دلار رسیده که رشد ۳۸.۹۶ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد. نمودار روزانه حاکی از تشکیل الگویی مشابه «مثلث صعودی» با حمایت اصلی ۳,۱۶۸ دلار و مقاومت کلیدی ۳,۴۹۷ دلار است. شاخص RSI در محدوده ۵۹ و MACD رو به کاهش نشان میدهد که احتمال یک اصلاح مقطعی یا فاز تثبیت قبل از شکست سقف را تقویت میکند.
در کوتاهمدت؛ تثبیت یا شکست؟
در هفتهها و ماههای پیشرو، بازار بین دو سناریو نوسان میکند.
سناریو اول اصلاح مقطعی؛ فشار فروش در اونس در صورت ناتوانی عبور از ۳۵۰۰ دلار میتواند قیمت را به محدودههای ۳,۱۶۸ یا حتی ۲,۹۶۱ دلار برگرداند.
سناریو دوم شکست سقف و ثبت بالای ۳۵۰۰ دلار؛ عبور قاطع از مقاومت فعلی، مسیر را برای حرکت به ۳,۷۰۰ دلار هموار میکند. این سناریو با تأیید کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو محتملتر میشود.
نگاه میانمدت؛ اهداف بالای ۳,۶۰۰ دلار
تحلیلهای J.P. Morgan، Goldman Sachs و پیشبینیهای TradingEconomics نشان میدهد قیمت میتواند تا پایان ۲۰۲۵ به محدوده ۳,۶۴۸ تا ۳,۷۰۰ دلار برسد. در این بازه زمانی، کاهش نرخ بهره، تداوم خرید بانکهای مرکزی و ضعف دلار پتانسیل صعودی را تقویت میکند.
نگاه بلندمدت؛ چشمانداز ۴۰۰۰ هزار دلار
روند ساختاری دلار زدایی (د-دلاریزاسیون)، تغییر ترکیب ذخایر ارزی و ادامه خرید بانکهای مرکزی زمینه را برای دستیابی به سطوح بالای ۴,۰۰۰ دلار در افق ۲۰۲۶ و پس از آن فراهم میکند.
این سطح هدف در صورت حفظ شرایط ژئوپلیتیک و کاهش وابستگی به دلار، از دید تحلیلگران بزرگ محتمل است.
عوامل بنیادی کلیدی
کاهش نرخ بهره فدرال رزرو: انتظار میرود فدرال رزرو تا پایان سال جاری میلادی نرخها را بین ۰.۷۵ تا ۱ درصد کاهش دهد. این تغییر به تضعیف دلار و افزایش جذابیت طلا منجر میشود.
دلار ضعیف و سیاستهای د-دلاریزاسیون: سهم دلار از ذخایر جهانی به زیر ۴۷ درصد رسیده و طلا بیش از ۲۰ درصد را در اختیار دارد. چین، هند، ترکیه و امارات از پیشگامان این روند هستند.
خرید گسترده بانکهای مرکزی: در سهماهه دوم ۲۰۲۵، بانکهای مرکزی ۱۶۶ تن طلا خریداری کردند؛ رقمی بالاتر از میانگین پنجساله و نشانهای از تقاضای نهادی قوی.
ریسکهای ژئوپلیتیک و تورم: تنشهای خاورمیانه، جنگ روسیه-اوکراین و روابط پرتنش چین–آمریکا در کنار نرخ تورم ۲.۷ درصدی آمریکا، بر جذابیت طلا بهعنوان دارایی امن افزودهاند.
ترکیب شرایط بنیادی و تکنیکال نشان میدهد روند غالب طلا در افق میانمدت و بلندمدت همچنان صعودی است، اما در کوتاهمدت باید انتظار یک اصلاح یا فاز تثبیت پیش از شکست سقف ۳,۵۰۰ دلار را داشت. نقطه حمایت ۳,۱۶۸ و مقاومت ۳,۷۰۰ دلار، کلید جهتیابی حرکت بعدی خواهند بود.
گفتنی است بازار جهانی طلا شش ماه است که مقابل دیوار ۳۵۰۰ دلاری صف بسته، اما دادههای تکنیکال جدید حاکی از آن است که این سد دیگر آن استحکام ابتدایی را ندارد. بررسی روند برخوردهای اخیر نشان میدهد کفهای قیمت بهطور پیوسته بالاتر رفته و مدت و عمق اصلاحها پس از هر بازگشت کاهش یافته است؛ نشانهای که در ادبیات تحلیلگران، بهمعنای «دیوار ترکخورده» تلقی میشود.
البته آخرین بررسی تایم فریم کوتاه مدتی (یک دقیقهای) حاکی از ناتوانی عبور از این سقف بوده و اونس برای عبور از این سقف تکنیکالی نیازمند یک محرک بنیادی قوی مثل کاهش نرخ بهره یا افزایش تنشهای ژئوپولیتیکی است.
