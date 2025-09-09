تتر به کانال ۹۰ هزار تومان بازگشت؛ سیگنال اصلاح نرخ غیررسمی دلار؟

  1. اقتصاد
امروز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، قیمت تتر پس از ناکامی در عبور از سقف تاریخی ۱۰۶ هزار و ۶۹۹ تومان با از دست دادن حمایت روانی ۱۰۰ هزار تومانی به کانال ۹۰ هزار تومان بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر امروز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، قیمت تتر پس از ناکامی در عبور از سقف تاریخی ۱۰۶ هزار و ۶۹۹ تومان، وارد فاز اصلاحی شد و با از دست دادن حمایت روانی ۱۰۰ هزار تومانی به کانال ۹۰ هزار تومان بازگشت.

نمودار زیر تغییرات روزانه قیمت تتر را نشان می‌دهد.

بررسی نمودار روزانه قیمت تتر نشان می‌دهد که موج اخیر صعودی که قیمت را تا سطح ۱۰۶ هزار و ۴۲۱ تومان رسانده بود با افزایش فشار فروش در آستانه مقاومت و سقف تاریخی متوقف شد و از روزهای پایانی هفته گذشته روند نزولی به خود گرفت.

امروز نیز شکسته شدن حمایت روانی ۱۰۰ هزار تومان، هشداری دیگر برای تضعیف روند صعودی بود و حالا فعالان بازار نگاه خود را به محدوده‌های حمایتی ۹۶ تا ۹۷ هزار تومان دوخته‌اند.

در صورت تثبیت قیمت زیر این سطوح، احتمال حرکت به سمت کف‌های مرداد حوالی ۹۲ هزار تومان و حتی مرز ۹۰ هزار تومان وجود دارد.

با این حال، برگشت پرقدرت به بالای ۱۰۰ هزار تومان نیز می‌تواند سناریوی بازآزمایی مقاومت‌های پیشین را دوباره فعال کند؛ مقاومتی که تاکنون ۲ بار پیاپی مانع از صعود تتر شده و اکنون به مهم‌ترین سد روانی برای بازیگران بازار بدل شده است.

