  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۸

کنگره شعر محرم؛ بستر عرض ارادت شاعران آذری‌زبان به اهل بیت(ع)

کنگره شعر محرم؛ بستر عرض ارادت شاعران آذری‌زبان به اهل بیت(ع)

تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: کنگره شعر محرم سابقه سی‌ساله داشته و بستری برای عرض ارادت شعرای آذری‌زبان به اهل بیت(ع) است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین کنگره منطقه‌ای شعر محرم روز دوشنبه همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی افراد برگزیده و شایسته تقدیر و نیز تجلیل از جمعی از شعرا و هنرمندان پیشکسوت و جوان در سالن همایش‌های اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در تبریز به کار خود پایان داد.

در این دوره از کنگره که سابقه‌ای بیش از ۳۰ ساله داشته و برای هفتمین سال به صورت منطقه‌ای و با حضور هنرمندان استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان برگزار شد، بیش از ۵۰۰ اثر از هنرمندان شمالغرب کشور به دبیرخانه کنگره در اداره کل تبلیغات اسلامی و بسیج هنرمندان آذربایجان شرقی ارسال شد.

حجت الاسلام سید محمود حسینی مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در این آئین اظهار داشت: تعظیم شعائر الهی توسط کسانی صورت می‌گیرد که مزین به تقوای الهی هستند و مدح اهل بیت (ع) نیز جز تعظیم شعائر الله محسوب می‌شود.

وی افزود: امام صادق (ع) می‌فرمایند، هر کس در مورد اهل بیت (ع) بویژه اباعبدلله (ع) یک بیت شعر بگوید و خود و مردم بواسطه آن بر مصائب اهل بیت گریه کنند، مشمول رحمت الهی و شفاعت ما خواهند شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، با بیان اینکه شاعر و مداح اهل بیت عصمت و طهارت باید توان و هنر خود را تنها وقف این ساحت کند، ابراز کرد: کنگره منطقه‌ای شعر محرم نیز بستری برای عرض ارادت شعرای استان‌های آذری زبان به این ساحت و خاندان است و قدمتی بیش از ۳۰ سال دارد و این رویداد به بخشی از تاریخ ادبی منطقه تبدیل شده است.

گفتنی است در هفتمین کنگره منطقه‌ای شعر محرم که با محوریت تبیین ابعاد مختلف شخصیتی امام سجاد (ع) و وقایع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار شد، بیشترین تعداد آثار ارسالی مربوط به آذربایجان شرقی بود و بخش خارجی ویژه هنرمندان کشورهایی چون ترکیه و آذربایجان نیز به صورت آزمایشی اجرا شد.

کد خبر 6576921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها