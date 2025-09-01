به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین کنگره منطقه‌ای شعر محرم روز دوشنبه همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی افراد برگزیده و شایسته تقدیر و نیز تجلیل از جمعی از شعرا و هنرمندان پیشکسوت و جوان در سالن همایش‌های اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در تبریز به کار خود پایان داد.

در این دوره از کنگره که سابقه‌ای بیش از ۳۰ ساله داشته و برای هفتمین سال به صورت منطقه‌ای و با حضور هنرمندان استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان برگزار شد، بیش از ۵۰۰ اثر از هنرمندان شمالغرب کشور به دبیرخانه کنگره در اداره کل تبلیغات اسلامی و بسیج هنرمندان آذربایجان شرقی ارسال شد.

حجت الاسلام سید محمود حسینی مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در این آئین اظهار داشت: تعظیم شعائر الهی توسط کسانی صورت می‌گیرد که مزین به تقوای الهی هستند و مدح اهل بیت (ع) نیز جز تعظیم شعائر الله محسوب می‌شود.

وی افزود: امام صادق (ع) می‌فرمایند، هر کس در مورد اهل بیت (ع) بویژه اباعبدلله (ع) یک بیت شعر بگوید و خود و مردم بواسطه آن بر مصائب اهل بیت گریه کنند، مشمول رحمت الهی و شفاعت ما خواهند شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، با بیان اینکه شاعر و مداح اهل بیت عصمت و طهارت باید توان و هنر خود را تنها وقف این ساحت کند، ابراز کرد: کنگره منطقه‌ای شعر محرم نیز بستری برای عرض ارادت شعرای استان‌های آذری زبان به این ساحت و خاندان است و قدمتی بیش از ۳۰ سال دارد و این رویداد به بخشی از تاریخ ادبی منطقه تبدیل شده است.

گفتنی است در هفتمین کنگره منطقه‌ای شعر محرم که با محوریت تبیین ابعاد مختلف شخصیتی امام سجاد (ع) و وقایع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار شد، بیشترین تعداد آثار ارسالی مربوط به آذربایجان شرقی بود و بخش خارجی ویژه هنرمندان کشورهایی چون ترکیه و آذربایجان نیز به صورت آزمایشی اجرا شد.