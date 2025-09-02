https://mehrnews.com/x38VHT ۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۶ کد خبر 6577999 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۶ پیچیدن نوای کجایی ای گل زهرا در تبریز تبریز- همزمان با سالروز آغاز امامت امام زمان (عج) عصر روز سهشنبه مراسم بیعت با حضرت مهدی در تبریز برگزار شد. دریافت 92 MB کد خبر 6577999 کپی شد مطالب مرتبط کنگره منطقهای شعر «محرم» در تبریز برگزیدگان خود را شناخت کنگره شعر محرم؛ بستر عرض ارادت شاعران آذریزبان به اهل بیت(ع) فرمانده سپاه عاشورا: امروز چشم جهان به ایران است برچسبها امام زمان،حضرت مهدی(عج) سربازان گمنام امام زمان(ع) تبریز
