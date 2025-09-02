  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۶

پیچیدن نوای کجایی ای گل زهرا در تبریز

تبریز- همزمان با سالروز آغاز امامت امام زمان (عج) عصر روز سه‌شنبه مراسم بیعت با حضرت مهدی در تبریز برگزار شد.

