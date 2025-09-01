ترامپ: اسرائیل اهرم های فشارش را در آمریکا از دست داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در گفت‌وگو با پایگاه خبری «دیلی کالر» گفت: اسرائیل بزرگ‌ترین گروه فشار را داشت، اما اکنون در بسیاری زمینه‌ها، به ویژه در کنگره، تضعیف شده است و جنگ فعلی برای تل آویو خسارت‌آور است.

وی تأکید کرد: اسرائیل قوی‌ترین گروه فشار و کنترل کامل را بر کنگره داشت، اما اکنون این وضعیت را از دست داده است.

ترامپ گفت: هیچ‌کس برای اسرائیل در حملات اخیر ما علیه ایران بیشتر از من کاری نکرده است.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین تأکید کرد: آن‌ها مجبور خواهند شد این جنگ را خاتمه دهند و هیچ شکی نیست که این جنگ به اسرائیل آسیب می‌رساند.

وی ادامه داد: ممکن است اسرائیل در جنگ پیروز شود، اما در حوزه روابط عمومی جهانی چیزی به دست نمی‌آورد و این به آن‌ها ضرر می‌رساند.

رئیس‌جمهوری آمریکا درباره وضعیت گروه‌های فشار نیز گفت: اسرائیل ۱۵ سال پیش قوی‌ترین گروه‌های فشار را داشت، اما اکنون به ویژه در کنگره تضعیف شده است.

ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه به موضوع جنگ اوکراین پرداخت و افزود: فکر می‌کردم پایان جنگ در اوکراین به خاطر روابط من آسان خواهد بود، اما به نظر نمی‌رسد این‌گونه باشد.

ما قادر خواهیم بود این جنگ را به پایان برسانیم، اما این موضوع زمان زیادی طول خواهد کشید.

وی افزود: ما به اعزام سرباز به اوکراین در چارچوب تضمین‌های امنیتی فکر نمی‌کنیم، اما ممکن است پشتیبانی هوایی ارائه دهیم.