به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پیامی در «تروث سوشال»، شبکه اجتماعی خود، از امضای فرمانی اجرایی با هدف الزام‌آور ساختن ارائه مدارک هویتی برای رای دادن خبر داد.

ترامپ در «تروث سوشال» نوشت: کارت شناسایی رای‌دهنده باید بخشی از برگه رای باشد. بدون استثنا! برای چنین منظوری، فرمانی اجرایی صادر خواهم کرد!!!

وی اضافه کرد: همچنین دیگر رای‌ پستی در کار نخواهد بود مگر برای آنها که بسیار بیمارند و پرسنل نظامی که در خارج از کشور در حال خدمت هستند.

این پیام در حالی منتشر شده که ترامپ با تکرار ادعای خود مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ و شکست مقابل جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها، به‌دنبال ایجاد اصلاحات در سیستم انتخاباتی آمریکاست.

ترامپ و جمهوری‌خواهان متحد وی همچنین مدعی شده‌اند که اتباع بیگانه به طور گسترده در انتخابات شرکت کرده‌اند؛ اتفاقی که غیرقانونی است و به ندرت رخ می‌دهد!

رئیس جمهور آمریکا سال‌ها خواستار پایان رای‌گیری الکترونیکی و استفاده از رای کاغذی و شمارش دستی آراء بوده است؛ فرآیندی که به گفته مقامات انتخاباتی، در مقایسه با شمارش ماشینی، زمان‌بر، پرهزینه است و دقت کمتری هم دارد.

ترامپ در ماه مارس فرمان اجرایی فراگیری را امضا کرد که به موجب آن رای‌دهندگان ملزم خواهند شد تا برای شرکت در انتخابات فدرال، تابعیت آمریکایی خود را اثبات کنند و همچنین تمام آراء در «روز رای‌گیری» اخذ شوند.

یکی از قضات آمریکایی در ماه آوریل اجرای بخش‌هایی از این فرمان از جمله اثبات شهروندی آمریکا را مسدود کرد و گفت که قانون اساسی آمریکا ساماندهی انتخابات فدرال را نه بر عهده رئیس جمهور، که به ایالت‌ها و کنگره واگذار کرده است.