به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابراهیمی گفت: تلف شدن این گوزن بهدلیل سن بالا و فرایند طبیعی پیری بوده است و بررسیهای دامپزشکی نشان داد که وضعیت فیزیکی حیوان کاملاً سالم بوده و نشانهای از بیماری یا آسیب فیزیکی در آن دیده نمیشود.
وی افزود: این موضوع نشاندهندهی موفقیت مدیریت محیط زیستی در پناهگاه دشتناز است که توانسته شرایطی فراهم آورد تا گوزنها به عمر طبیعی خود برسند و در این پناهگاه شاهد وجود گلههای کهنسال هستیم که این امر بهطور غیرمستقیم نشانهای از سلامت اکوسیستم و اثرات مثبت حفاظت از حیاتوحش است.
ابراهیمی همچنین اظهار داشت: وجود جمعیت کهنسال در گلهها و رشد طبیعی آنها در این منطقه، گواهی بر تلاشهای مدیریت و حفاظت موفقیتآمیز است که به حفظ سلامت گونههای مختلف حیاتوحش کمک کرده است.
پناهگاه حیاتوحش دشتناز که با هدف حفاظت از گونههای مختلف حیاتوحش ایرانی از جمله گوزن زرد، قوچ و میش تأسیس شده، یکی از مهمترین مراکز طبیعی در استان مازندران به شمار میرود. این پناهگاه نه تنها به تأمین امنیت حیاتوحش پرداخته بلکه به عنوان یک مرکز تحقیقاتی و آموزشی در زمینه حفاظت از طبیعت نیز فعالیت دارد.
نظر شما