همایون شجریان: بانک صادرات ایران همراه ما در کنار مردم ایستاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون شجریان در نشست خبری ویژه‌ای در برج سپهر این بانک با حضور اصحاب رسانه اعلام کرد: پس از سال‌ها آرزوی من برای اجرای یک کنسرت خیابانی و عمومی برای مردم از سمت وزارت فرهنگ مورد موافقت قرار گرفته و احتمال ادامه‌دار بودن آن نیز وجود دارد. برای این اجرا به صورت مستقل برنامه‌ریزی شده و بانک صادرات ایران به میدان آمده، همراهی کرده و امکانات لازم را برای این اجرا فراهم کرده است.

وی افزود: بانک صادرات ایران هزینه برگزاری این کنسرت را تقبل کرده و همراه ما در کنار مردم ایستاده است.

شجریان در این نشست ضمن پاسخ به پرسش‌های متنوع اصحاب رسانه، تأکید کرد: اجرای موسیقی خیابانی کاملاً رایگان و برای عموم مردم در نظر گرفته شده و فعلاً برای تنها یک شب برنامه‌ریزی شده، اما شنیده‌ام که قرار است با حضور سایر هنرمندان این جریان ادامه داشته باشد. چون تصور دقیقی از میزان جمعیت استقبال کننده از این کنسرت نداریم، امیدواریم که بتوانیم خاطره خوبی را برای مردم رقم بزنیم.

وی در خصوص قطعات برنامه‌ریزی شده برای اجرا در این کنسرت نیز گفت: کلیت قطعاتی که در این کنسرت اجرا خواهیم کرد، در واقع قطعات موسیقی اجراهای اخیر است که بر روی آنها تمرین داریم و کنسرت داده‌ایم و آمادگی لازم برای اجرای آنها وجود دارد و در این فرصت اندک نیاز به تمرین مکرر نداریم.

وی ضمن اشاره به اینکه قطعات مختلف این کنسرت در دستگاه‌های مختلف موسیقی ایرانی اجرا خواهد شد، ابراز کرد: این کنسرت را با قطعه دیار عاشقی، که به ایران عزیز تقدیم شده است، آغاز می‌کنیم و با قطعاتی همچون سرو چمان، اشک مهتاب، دگرباره بشوریدم، هوای زمزمه‌هایت، هوای گریه و چندین تصنیف دیگر و چند قطعه آواز کوتاه ادامه خواهیم داد و در نهایت با قطعه مرغ سحر به اتمام خواهیم رساند.

شجریان در پاسخ به پرسش‌های متعدد خبرنگاران حوزه‌ی موسیقی، با اشاره به شرایط موسیقی در کشور گفت: موسیقی یک هنر متعالی است که باید به لحن مناسب در اجرا توجه داشت. دلمان می‌خواهد احوال خوبی برای مردم ایجاد شود و نتیجه خوب آن را برای همه شاهد باشیم. این اجرا به طور مستقل انجام می‌شود و بانک صادرات ایران کلیه‌ی مسائل مالی و هزینه‌های مربوط به آن را بر عهده گرفته است تا امکان این اجرای مردمی هر چه بهتر فراهم شود.

شجریان در این نشست صمیمانه در پاسخ به پرسشی در خصوص وظیفه یک هنرمند در شرایط سختی و دشواری‌های جامعه همانند جنگ ۱۲ روزه و کمک به اتحاد و همبستگی مردم نیز اظهار کرد: در شرایط جنگ و وحشت قطعاً یک هنرمند نمی‌تواند نسبت به مردمش بی تفاوت باشد، اگر خدای ناکرده دوباره اتفاقی بیفتد قطعاً در کنار مردم خواهم بود و قرار نیست جایی بروم.

وی از تجمیع و انتشار آثار و اجراهای خصوصی استاد محمدرضا شجریان نیز خبر داد و گفت: تعداد این آثار به ۳۰۰ الی ۴۰۰ اثر می‌رسد و قرار است پس از ارتقای کیفیت صوتی آنها، به صورت مجموعه آثار منتشر شود.

همایون شجریان همچنین ضمن اشاره به اینکه مجوز برگزاری این کنسرت از سوی دفتر معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر موسیقی صادر شده، از هماهنگی‌های این سازمان با سایر دستگاه‌های اجرایی و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از برگزاری آن و همچنین برنامه‌ریزی برای احتمال پخش آنلاین این کنسرت نیز خبر داد و گفت: برگزاری این کنسرت خیابانی برای مردم جامعه و برای حال خوب مردم مفید است و امید داریم این حرکت آغاز راهی باشد که صدای موسیقی، بی دغدغه در جای جای میهن عزیزمان طنین انداز شود.