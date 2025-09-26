امام جمعه موقت اراک: پیروی از فرمان ولی فقیه ضامن عزت ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینیپور ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه این هفته در اراک اظهار کرد: دانش غنیسازی ایران محصول تلاش دانشمندان و فرزندان شجاع کشور است و صرفاً برای تأمین نیازهای زندگی به کار گرفته میشود و نه برای تولید سلاح کشتار جمعی استفاده میشود.
وی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره مذاکرات بینالمللی افزود: هیچکس حق ندارد کرامت و شرف ملت را در مسیر حفظ استقلال نادیده بگیرد، چرا که این ملت برای دفاع از استقلال خود جان و خون عزیزانش را فدا کرده است.
حجتالاسلام حسینیپور تصریح کرد: ۱۰ سال توقف فعالیتهای غنیسازی خسارت بزرگی به کشور وارد کرد و رهبر انقلاب بر ادامه این مسیر و پایبندی به سیاستهای ملی تأکید کردند.
امام جمعه موقت اراک ادامه داد: ایستادگی و اتحاد مردم در برابر تهدیدها، دشمنان را زمینگیر کرده و تلاش مزدوران داخلی برای تضعیف وحدت ملت ناکام مانده است.
وی تاکید کرد: آمریکا در مسیر فروپاشی قرار دارد و حتی در صورت برقراری آتشبس در سرزمینهای اشغالی، رژیم صهیونیستی توان ادامه فعالیت و بقای خود را نخواهد داشت.
حجتالاسلام حسینیپور گفت: پیروی از فرمان ولی فقیه ضامن عزت ملت است و هرگونه فاصلهگیری از این رهنمودها میتواند امنیت و سرافرازی کشور را تهدید کند.
وی افزود: رعایت دقیق سیاستها و رهنمودهای مقام معظم رهبری، تضمینی برای اقتدار و وحدت ملی به شمار میآید.
