علی متقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موفقیت چشم‌گیر دانش‌آموزان خراسان شمالی در کنکور سراسری اظهار کرد: پنج دانش‌آموز خراسان شمالی موفق به کسب رتبه تک رقمی شدند.

وی در ادامه افزود: از این تعداد، سه دختر و دو پسر هستند که چهار نفر در رشته‌های علوم ریاضی و علوم انسانی و یک نفر نیز در گروه علوم تجربی حائز رتبه برتر شده‌اند.

وی افزود: تمامی این برگزیدگان از مدارس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) بوده و در شهرستان‌های بجنورد، شیروان و اسفراین تحصیل می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی همچنین از کسب ۱۳ رتبه دو رقمی و ۹۰ رتبه سه‌رقمی توسط دانش‌آموزان استان خبر داد و یادآور شد: سال گذشته نیز سه دانش‌آموز استان توانسته بودند رتبه زیر ۱۰ منطقه‌ای را به دست آورند.

متقیان با اشاره به حضور ۱۰ هزار و ۲۱۸ داوطلب در آزمون سراسری امسال در استان گفت: از این تعداد، ۶ هزار و ۷۹۹ نفر معادل ۶۷ درصد را بانوان تشکیل می‌دادند.

وی درادامه گفت: بر اساس آمار، چهار هزار و ۸۶۷ داوطلب در گروه علوم تجربی، سه هزار و ۳۴۷ نفر در علوم انسانی، ۹۵۳ داوطلب در ریاضی و فنی، ۴۴۷ نفر در گروه هنر و ۶۰۴ داوطلب در گروه زبان‌های خارجی شرکت کرده‌اند.