پنج رتبه تک‌رقمی و ۱۳ رتبه دورقمی دستاورد دانش‌آموزان خراسان شمالی

بجنورد- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی از موفقیت چشمگیر دانش‌آموزان استان در کنکور سراسری امسال خبر داد و گفت: پنج دانش‌آموز خراسان شمالی موفق به کسب رتبه تک‌ رقمی شدند.

علی متقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موفقیت چشم‌گیر دانش‌آموزان خراسان شمالی در کنکور سراسری اظهار کرد: پنج دانش‌آموز خراسان شمالی موفق به کسب رتبه تک رقمی شدند.

وی در ادامه افزود: از این تعداد، سه دختر و دو پسر هستند که چهار نفر در رشته‌های علوم ریاضی و علوم انسانی و یک نفر نیز در گروه علوم تجربی حائز رتبه برتر شده‌اند.

وی افزود: تمامی این برگزیدگان از مدارس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) بوده و در شهرستان‌های بجنورد، شیروان و اسفراین تحصیل می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی همچنین از کسب ۱۳ رتبه دو رقمی و ۹۰ رتبه سه‌رقمی توسط دانش‌آموزان استان خبر داد و یادآور شد: سال گذشته نیز سه دانش‌آموز استان توانسته بودند رتبه زیر ۱۰ منطقه‌ای را به دست آورند.

متقیان با اشاره به حضور ۱۰ هزار و ۲۱۸ داوطلب در آزمون سراسری امسال در استان گفت: از این تعداد، ۶ هزار و ۷۹۹ نفر معادل ۶۷ درصد را بانوان تشکیل می‌دادند.

وی درادامه گفت: بر اساس آمار، چهار هزار و ۸۶۷ داوطلب در گروه علوم تجربی، سه هزار و ۳۴۷ نفر در علوم انسانی، ۹۵۳ داوطلب در ریاضی و فنی، ۴۴۷ نفر در گروه هنر و ۶۰۴ داوطلب در گروه زبان‌های خارجی شرکت کرده‌اند.

