۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۵

آغاز اجرای طرح تشدید بازرسی ویژه ایام بازگشایی مدارس در استان زنجان

زنجان- معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: طرح تشدید بازرسی ویژه ایام بازگشایی مدارس در استان زنجان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین منصوری با بیان اینکه طرح تشدید بازرسی ویژه ایام بازگشایی مدارس در استان زنجان آغاز شد، گفت: این طرح در استان از امروز (۱۱ شهریور ماه) آغاز و تا ۱۵ مهر ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این طرح نظارتی با محوریت جلوگیری از گران‌فروشی و مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی در واحدهای کیف و کفش، پوشاک و لوازم التحریر در سطح استان اجرا می‌شود.

منصوری یادآور شد: این طرح در قالب گشت های مشترک با حضور نمایندگان اداره کل صمت، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن با همکاری بسیج اصناف برگزار می گردد.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان با اشاره به برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالای پاییزه در استان، گفت: در این نمایشگاه نیز که از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۹ شهریور ماه برگزار می گردد، بازرسین به صورت مداوم حضور داشته و به هرگونه شکایات مردمی در اسرع وقت رسیدگی می کنند.

منصوری با اشاره به مبادی دریافت گزارشات مردمی افزود: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی مراتب را به صورت تلفنی به شماره ۱۲۴، یا سامانه اینترنتی 124.ir و یا از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۰۰۱۲۴ گزارش دهند.

