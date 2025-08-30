خبرگزاری مهر، گروه استانها- محدثه جوان دلویی: شاید تا سالها قبل، اگر خانوادهای فرزند مدرسهای داشت تنها دغدغهاش تهیه ملزومات مدرسه بود و حتی تا آخرین روز شهریور هم مشکلی برای ثبتنام پیش نمیآمد. اما از زمانی که موضوع مهم «ثبتنام در مدارس محدوده محل سکونت» مطرح شد و همزمان با توسعه شهر و افزایش جمعیت بجنورد، هر تابستان خانوادههای دارای دانشآموز با بزرگترین چالش خود یعنی ثبتنام در مدارس دولتی روبهرو میشوند.
در سالهای اخیر درخواست مکرر اولیا برای ثبتنام فرزندانشان در مدارس خاص دولتی، هیئت امنایی و شناختهشده شهر افزایش یافته است؛ تا جایی که بارها شنیده شده به دلیل حجم بالای تقاضا، برخی مدیران مدارس مبالغی تحت عنوان «کمک به مدرسه» از خانوادهها دریافت کردهاند. برخی والدین حتی به تنظیم قولنامههای صوری برای قرار گرفتن در محدوده جغرافیایی مدرسه روی آوردهاند و عدهای دیگر هم میگویند کیفیت آموزشی مدارس نزدیک منزلشان پایین است. این در حالی است که آموزش و پرورش اعلام کرده نظارت گستردهای بر روند ثبتنام دارد، اما چالشهای جدی همچنان پابرجاست.
شلوغی مدارس دولتی
توفیقی، یکی از اولیا با اشاره به ازدحام مدارس دولتی میگوید: نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دیر اعلام شد و ما بین ثبتنام در مدرسه دولتی و غیرانتفاعی مردد ماندیم تا جایی که مجبور شدیم برای اطمینان، یک مدرسه را رزرو کنیم.
وی معتقد است اگر نتایج زودتر اعلام شود، خانوادهها از این دغدغه رها میشوند.
عفت رحمانی، مادر دو دانشآموز نیز میافزاید: دخترم پایه هشتم و پسرم پایه هفتم است. از فروردین ماه در رفتوآمد چندین مدرسه بودم و در نهایت به دلیل شلوغی مدارس دولتی ناچار به ثبتنام آنها در مدارس غیرانتفاعی شدم؛ اما شهریهها واقعاً سرسامآور است.
امین قربانی هم برای ثبتنام دخترش در پایه هفتم با مشکلات مشابهی روبهرو بوده است، منزل ما در کروکی مدرسه قرار داشت و کارنامه پایه ششم فرزندم هم عالی بود، اما باز هم حدود سه هفته درگیر رفتوآمد بودم تا ثبتنام نهایی انجام شود. تازه مشکل مدارک هم داشتیم، پرسنل مدرسه کپی برابر اصل مدارک را نپذیرفتند و دوباره مدارک را خواستند؛ در حالی که همه اطلاعات در سامانه آموزش و پرورش ثبت شده است.
دریافت مبالغی برای ثبتنام در مدارس دولتی
بقایی، یکی دیگر از والدین، با گلایه از تجربه سال گذشته میگوید: میخواستم دخترم را از مدرسه غیرانتفاعی به یک مدرسه هیئت امنایی نزدیک منزلمان منتقل کنم و در نهایت مجبور شدم ۵ میلیون تومان پرداخت کنم تا ثبتنام انجام شود.
یعقوبی نیز میگوید: امسال برای ثبتنام پسرم در مقطع متوسطه دوم بارها به مدرسه مراجعه کردم اما هنوز ثبتنام قطعی نشده است. هر بار یک مدرک جدید میخواهند، یک روز هدایت تحصیلی، روز دیگر برگههای جدید.
یکی دیگر از اولیا هم میگوید: به دلیل افزایش شدید شهریه مدارس غیرانتفاعی مجبوریم دنبال مدارس دولتی باشیم، اما یا به خاطر آدرس منزل قبول نمیکنند یا شرط پرداخت مبالغ سنگین دارند. حتی یکی از مدارس از ما ۲۰ میلیون تومان درخواست کرد.
حقانی نیز اضافه میکند: از خردادماه تا الان که نزدیک نیمه شهریور است، هنوز موفق به ثبتنام پسرم نشدهام. هر بار یک مانع جدید میگذارند؛ یک روز هدایت تحصیلی، روز بعد بهانه دیگر. واقعاً خسته شدهایم.
هدیه حسینی مادر یک دانشآموز چهارمی هم میگوید: به دلیل افزایش چشمگیر شهریه مدارس غیرانتفاعی، خواستم پسرم را به مدرسه دولتی منتقل کنم. اما در چند مدرسه گفتند ثبتنام میانپایه قفل شده و ورودی جدید نمیپذیرند. سال گذشته دریافت مبالغ غیرقانونی زیاد بود، اما امسال کمتر دیدهام؛ هرچند هنوز مشکل ثبتنام باقی است.
حسین عباسی هم از تجربه خود میگوید: در یکی از مدارس غیرانتفاعی معروف، برای ثبتنام اردیبهشت مراجعه کردم اما گفتند ظرفیت تکمیل است و حتی شهریه کامل سال قبل را از بعضی والدین گرفته بودند. امسال شهریهها بین ۲۴ تا ۳۷ میلیون تومان است و اگر کل شهریه را یکجا پرداخت کنیم، هزینه فوقبرنامه را حذف میکنند.
او ادامه میدهد: مدارس دولتی هم داستان خودش را دارد. برای ثبتنام در مدارس خاص باید سفارششده باشیم یا روابطی در اداره کل داشته باشیم؛ وگرنه باید بهاندازه شهریه غیرانتفاعی هزینه کنیم.
گلستانی، مادر دو دانشآموز نیز با اشاره به تجربه مهاجرت خانوادهاش از چابهار به بجنورد میگوید: سال گذشته از شهریور تا اوایل مهر درگیر ثبتنام بودیم. مدارس محدوده منزل ظرفیت نداشتند و مدارس دیگر هم درخواست وجه میکردند. نهایتاً با پیگیری تا اداره کل و مساعدت یکی از کارکنان موفق به ثبتنام شدیم.
باید سفارش شده باشیم
وی میگوید: به مدارس دولتی برای ثبت نام میرویم که آن هم داستانی دارد مدارس معروف و خاص شهر که باید دوست و آشنا در اداره کل آموزش و پرورش داشته باشیم تا بتوانند سفارش ثبت نام کنند وگرنه باید اندازه شهریه مدرسه غیر انتفاعی را بپردازیم تا فرزندمان را ثبت نام کنند.
مادر دو دانشآموز دختر هم درباره دغدغه ثبت نام فرزندانش عنوان میکند: به دلیل شرایط کاری همسرم در چابهار ساکن بودیم که شهریور سال گذشته به بجنورد منتقل شدیم و تا اوایل مهرماه پیگیر ثبت نام فرزندانم در مدرسه دولتی و مدام در رفت و آمد اداره آموزش و پرورش و مدارس بودم.
گلستانی ادامه میدهد: مدارس در محدوده منزل ما ظرفیت تکمیل بود به مدارس دیگر مراجعه میکردیم درخواست پرداخت مبالغی را میدادند و واقعاً بشدت دچار سردرگمی شده بودیم که با پیگیریها تا اداره کل توانستیم بالاخره با مساعدت یکی از کارکنان، مدیر یکی از مدارس رضایت به ثبت نام فرزندانم را داد.
آخرین آمار ثبتنام دانشآموزان
علی متقیان، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: ثبتنام در مدارس بر اساس کروکی محل سکونت انجام میشود، اما به دلیل قولنامههای صوری و تخلفات احتمالی، نیاز به صحتسنجی و راستیآزمایی وجود دارد.
وی با اشاره به آخرین آمار ثبتنام دانشآموزان افزود: تاکنون ۱۰۴ هزار و ۴۱۷ دانشآموز در مقطع ابتدایی، ۳۵ هزار و ۸۲۳ دانشآموز در مقطع متوسطه اول، ۲۳ هزار و ۹۸۸ دانشآموز در مقطع متوسطه دوم و هزار و ۳۶۴ دانشآموز در مدارس استثنایی استان ثبتنام شدهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی درباره هدایت تحصیلی توضیح داد: این فرآیند از آذرماه سال گذشته آغاز شد و پس از آزمونهای رغبتی، نظرخواهی معلمان و بررسی نمرات، نهایتاً در خرداد و تیرماه نتایج صادر شد. در برخی مدارس که مورد گلایه والدین است، ثبتنام رشته ریاضی تکمیل شده اما در رشتههای انسانی و تجربی هنوز ظرفیت وجود دارد.
وی اضافه کرد: برابر اصل کردن مدارک در تغییر مقطع الزامی است و قبلاً اطلاعرسانی شده است.
دریافت وجه در مدارس دولتی ممنوع است
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی درباره دریافت مبالغ غیرقانونی ۵ تا ۳۰ میلیون تومان در مدارس دولتی بابت ثبتنام نام دانش آموزان میگوید: طبق دستورالعمل ثبتنام سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵، دریافت هرگونه وجه غیرقانونی ممنوع است. فقط مبالغ قانونی همچون شهریه مدارس غیردولتی، پول کتاب، بیمه و … مجاز است. اولیایی که با این مورد مواجه شدند، با مستندات به اداره شکایات آموزش و پرورش مراجعه کنند.
متقیان درباره دیر اعلام شدن نتایج مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان، عنوان میکند: آزمونها سراسری و از سوی وزارتخانه برگزار میشود. پیشنهادات لازم برای تسریع اعلام نتایج به وزارتخانه ارائه شده است.
وین با تاکید بر اینکه ثبتنام مدارس باید در بازه زمانی تعیینشده انجام شود، خاطرنشان میکند: ثبتنام میانپایهها و دانش آموزان جابجا شده، مطابق ظرفیت موجود و ضوابط انجام خواهد شد.
کیفیت بخشی در تمام مدارس
وی در پاسخ به این سوال که متأسفانه اولیا به مدارس محل سکونت خود اعتماد ندارند و سعی در ثبتنام در مدارس هیئت امنایی دارند و اکنون شاهد درخواستهای فراوان ثبت نام در مدارس خاص شهر هستیم، میگوید: کیفیتبخشی به آموزش در همه مدارس دنبال میشود و کارگروههای ویژه برای ارتقای کیفیت معلمان و تجهیزات آموزشی تشکیل شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی عنوان میکند: بجنورد بهعنوان مرکز استان مهاجرپذیر و اغلب مدارس دو شیفته هستند و تلاشها برای تأمین فضا از طریق استانداری و اداره کل نوسازی مدارس در حال انجام است.
متقیان در پاسخ به سوالی درباره کمبود معلم در خراسان شمالی تصریح میکند: با بهرهگیری از نیروهای استخدامی ماده ۲۸، حقالتدریس، بازنشستگان، و ساعات موظف معاونین آموزشی و پرورشی این کمبودها تا حدودی جبران شده است.
