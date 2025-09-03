افزایش ۳۷ درصدی نرخ سرویس مدارس در بجنورد

حمید رضا شافعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۸ شرکت پیمانکار ساماندهی سرویس مدارس را به عهده دارند و اولیای دانش آموزان می‌توانند تا ۱۵ شهریور سال جاری دانش آموزان خود را ثبت نام کنند.

وی با بیان اینکه برای تأمین خودروی سرویس مدارس با کمبود خودرو مواجه نیستیم، افزود: ۱۶۰۰ خودرو برای سرویس مدارس پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: مسیر تا ۳ کیلومتر رفت و برگشت دانش آموزان که با منطبق با نقشه محل سکونت و مدرسه است ماهیانه ۷۲۵ هزار تومان بوده و بابت هر کیلومتر اضافه ۲۰۰ هزار ریال اضافه می‌شود.

شافعی در پایان خاطرنشان کرد: نرخ سرویس ون یا مینی بوس در صورت داشتن مراقب ۵۹۰ هزار تومان و در صورت نبود مراقب ۵۶۵ هزار تومان است.