«علی گودرزی» سرپرست شرکت گاز استان قم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و تکریم مدیرعامل پیشین و معارفه سرپرست شرکت گاز استان قم با حضور مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، معاون عمرانی استانداری، مدیرکل حوزه استانداری، مدیرکل پدافند غیرعامل استان، مدیرکل بازرسی استان، جانشین فرمانده سپاه امام علی بن أبی طالب (ع)، رئیس شورای شهر و جمعی از مقامات استانی قم در سالن شهید سلیمانی شرکت گاز استان قم برگزار شد.

در این مراسم هوشنگ صیدالی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران ضمن گرامیداشت هفته دولت، اظهار کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمات گسترده‌ای را برای رفاه مردم فراهم کرده است و خدمات این نظام با پیش از انقلاب اسلامی قابل قیاس نیست.

وی با بیان اینکه بنده روستازاده هستم و به یاد دارم یکی از مصیبت‌های خانه ما روشن کردن چراغ نفتی بود، تصریح کرد: در حالی که امروز پس از انقلاب اسلامی، توسعه رفاه به‌ویژه در مناطق محروم به شکل چشمگیری تحقق یافته است که از جمله این خدمات توسعه گازرسانی در سراسر کشور است.

صیدالی با بیان اینکه انرژی نیازمند مدیریت است و همه ما باید قدردان نعمت گاز طبیعی باشیم و از هدررفت آن جلوگیری کنیم، خاطرنشان کرد: اگر به سمت بهینه‌سازی برویم، نه‌تنها قطعی گاز نخواهیم داشت، بلکه می‌توانیم در مسیر صادرات گاز نیز گام برداریم.

وی اجرای طرح‌های بهینه‌سازی را در راستای حفظ منابع انرژی تجدیدناپذیر ضروری دانست و تأکید کرد: در این زمینه هیچ موتورخانه‌ای نباید بدون بهینه‌سازی باقی بماند و شرکت ملی گاز ایران خود را متعهد به اجرای این طرح در سراسر کشور می‌داند.

صیدالی با اشاره به طرح توزیع بخاری‌های با راندمان بالا توسط شرکت ملی گاز ایران، گفت: این شرکت متعهد شده است چهار میلیون بخاری و پکیج با راندمان بالا را تهیه و در میان مردم توزیع کند که تاکنون حدود یک میلیون دستگاه تعیین تکلیف شده و تا پیش از آغاز فصل سرد در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به تغییرات مدیریتی در استان قم اظهار داشت: مهندس خوش‌لهجه طی سال‌های گذشته خدمات ارزشمندی ارائه کردند و مسئولان استان از عملکرد ایشان رضایت داشتند.

وی افزود: اکنون نیز بر اساس شایسته‌سالاری، آقای مهندس گودرزی که تجربه مدیریتی و آشنایی کامل با شرایط و جغرافیای استان دارد، برای این مسئولیت انتخاب شده است و بنده یقین دارم که ایشان می‌تواند این مأموریت را به‌خوبی انجام دهد.

صیدالی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای سرپرست جدید شرکت گاز استان قم خاطرنشان کرد: در هر جایگاه مدیریتی کسی می‌تواند موفق باشد که شیفته خدمت به مردم باشد و از مسئولیت خود در دنیا، توشه‌ای برای آخرت نیز فراهم کند.

کسب مقام اول عملکردی توسط شرکت گاز استان قم

خسرو سامری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم ضمن قدردانی از خدمات مدیرعامل پیشین شرکت گاز استان قم، اظهار داشت: کار کردن جای مدیری که بسیار خوب کار کرده باشد، سخت است و آقای خوش‌لهجه زحمات زیادی کشیدند و مردم شریف استان قم شاهد این تلاش‌ها بودند.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی در قم ابراز کرد: در استان قم یک ابرپروژه مسکن در حال اجراست که شامل ساخت ۸۶ هزار واحد مسکونی به‌طور همزمان می‌شود. یکی از مهم‌ترین نیازهای این طرح، تأمین زیرساخت‌هاست که خوشبختانه شرکت گاز وظیفه خود را در این زمینه به‌خوبی انجام داده و همچنان در حال پیگیری است.

سامری ادامه داد: با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه استان قم، توجه به این منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است و در زمینه ناترازی انرژی، شرکت گاز استان قم توانسته این موضوع را به‌خوبی کنترل کند.

وی در پایان ضمن تبریک انتصاب سرپرست جدید شرکت گاز استان قم خاطرنشان کرد: این شرکت در ارزیابی‌های کشوری موفق به کسب مقام اول عملکردی شده است که نشان‌دهنده تلاش‌های جهادی این مجموعه است.

مهدی متقیان، مشاور عالی استاندار و مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات مدیرعامل پیشین شرکت گاز استان قم، گفت: خوشبختانه سرپرست جدید شرکت گاز استان قم نیز از مدیران بسیجی استان هستند و این موضوع مایه خرسندی است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ ارزش‌ها و انتخاب مدیران بسیجی برای عهده‌دار شدن امور، تصریح کرد: همه ما می‌بایست در کنار همه کارهایی که انجام می‌دهیم، آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی را حفظ کنیم و در شأن بسیج و انقلاب اسلامی کار کنیم.

متقیان در ادامه به جنگ نرم دشمنان اشاره کرد و گفت: در جنگ شناختی، یکی از راهبردهای اصلی دشمن ضربه‌زدن به جایگاه بسیج است و ما باید با تقویت روحیه جهادی و انقلابی، این توطئه‌ها را خنثی کنیم.

کسب جایگاه برتر استان در زمینه جلب رضایت مردم

مرتضی خوش‌لهجه، مدیرعامل پیشین شرکت گاز استان قم نیز در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در طول سه سال فعالیت خود در این شرکت، اظهار کرد: در طول خدمت بنده، بالغ بر ۵۱۰ کیلومتر شبکه‌گذاری، هفت هزار و ۵۱۳ انشعاب و ۳۶ هزار و ۶۰۰ اشتراک جدید به ثبت رسید.

وی با اشاره به بهره‌برداری از دو ایستگاه تقلیل فشار شکوهیه و پردیسان طی سال‌های اخیر تصریح کرد: این دو ایستگاه برای توسعه صنعت و گازرسانی به فاز سوم شهرک صنعتی شکوهیه و همچنین گازرسانی به طرح نهضت ملی مسکن به بهره‌برداری رسید.

خوش‌لهجه با بیان اینکه در طول سه سال گذشته ۷۵۳ مشترک صنعتی در قالب بند «ق» از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند، خاطرنشان کرد: در این مدت ضریب پوشش روستایی از ۹۹.۳ درصد به ۹۹.۶ درصد ارتقا یافت و پنج روستا گازرسانی شدند و عملیات اجرایی برای سه روستای دیگر در حال انجام است.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به بهینه‌سازی یک هزار و ۲۵۳ موتورخانه در استان قم طی بازه زمانی مورد اشاره خبر داد و در ادامه افزود: در این بازه زمانی ۸۰ درصد مدارس استان قم بهینه‌سازی و همچنین موضوع ممیزی انرژی در توزیع گاز ضابطه‌مند شد تا از منابع انرژی به بهترین نحو صیانت شود.

خوش‌لهجه با بیان اینکه در حوزه فرهنگ‌سازی مصرف انرژی حدود ۱۴۰ هزار دانش‌آموز آموزش‌های مرتبط را دریافت کردند، گفت: در دوره مدریت بنده سعی شد تا رضایتمندی کارکنان در راستای مقاوم‌سازی سازمان افزایش باید و در زمینه جلب رضایت مردمی نیز شرکت گاز استان قم موفق به کسب جایگاه برتر استان در زمینه جلب رضایت مردم شد.

خدمت به مردم قم افتخاری بزرگ است

علی گودرزی، سرپرست شرکت گاز استان قم نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان خدمت، اظهار داشت: بنده بیش از ۱۲ سال است که در قم در خدمت مردم شریف این استان هستم که این موضوع افتخاری بزرگ برای بنده به حساب می‌آید.

وی با بیان اینکه در طول ۲۹ سال خدمت بنده در شرکت ملی گاز تنها واحدی که در آن فعالیت نداشتم، بخش مالی بوده است، خاطرنشان کرد: فضای ارتباط و همکاری در قم بسیار نزدیک است و فضای عمومی استان برای پذیرش همکاری وجود دارد و در داخل شرکت نیز روحیه همدلی حاکم است.

گودرزی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به دشواری‌های گازرسانی، ابراز کرد: برای نمونه گرفتن مجوز برخی زمین‌ها بسیار سخت است، با این وجود با تلاش‌ها و همکاری مدیران در استان، مسیر کار کردن و خدمت به مردم هموار است.

وی با بیان اینکه امروز علاوه بر اجرای پروژه‌های مهم و بزرگ، وظیفه اصلی ما تأمین پایدار گاز استان است، گفت: امید است که با یاری خداوند متعال بتوانیم ضمن اجرای مأموریت‌های اصلی شرکت گاز، اقدامات مؤثری را در راستای توازن توسعه و خدمت به زائران و مجاوران کریمه اهل‌بیت (س) انجام دهیم.