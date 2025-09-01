شهریه مدارس غیردولتی خراسان شمالی اعلام شد

علی متقیان در گفت‌وگو به خبرنگار مهر اظهار کرد: شهریه آموزشی مدارس غیر دولتی در تمام مقاطع تحصیلی مصوب و به مؤسسان مدارس اعلام شد که باید در تابلو اعلانات مدارس غیر دولتی خراسان شمالی نصب شود.

وی به میزان شهریه مدارس ابتدایی اشاره و عنوان کرد: شهریه این مدارس از از ۱۴ میلیون و۵۰۰ هزار تومان تا ۲۴ میلیون تومان مصوب شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی ادامه داد: شهریه مدارس متوسطه اول از ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و شهریه مدارس غیردولتی متوسطه دوم از ۲۰ میلیون و۵۰۰ هزار تومان تا ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

متقیان شهریه هنرستان‌های غیرانتفاعی را از ۲۸ میلیون تومان تا ۳۳.۶۰۰ میلیون تومان عنوان و تصریح کرد: شهریه مدارس غیرانتفاعی بر اساس درجه‌بندی مدرسه به صورت قانونی اعلام می‌شود و باید در تابلو اعلانات مدرسه هم درج شود و در صورت تخلف قابل پیگیری است.