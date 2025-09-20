  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸

۳۰ هزار قلم تجهیزات به مدارس خراسان شمالی ارسال شد

۳۰ هزار قلم تجهیزات به مدارس خراسان شمالی ارسال شد

بجنورد- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی گفت: ۳۰ هزار قلم تجهیزات ورزشی، بهداشتی و آموزشی به مبلغ ۶۵۰ میلیارد ریال به مدارس خراسان شمالی ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین فلاح کوشکی پیش از ظهر شنبه در حاشیه آئین ارسال کاروان‌های تجهیزات ورزشی، بهداشتی و آموزشی به مدارس اظهار کرد: از ارسال ۳۰ هزار قلم تجهیزات به مدارس خراسان شمالی با اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

وی در ادامه افزود: این کاروان با عنوان «مهر با نشاط» و «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی» همزمان با سراسر کشور و با حضور و بیناری وزیر آموزش و پرورش اعزام شد.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان شمالی بیان کرد: این اقلام شامل طیف گسترده‌ای از تجهیزات ضروری برای ارتقا سطح آموزشی و رفاه دانش‌آموزان از جمله تجهیزات اداری و آموزشی مانند میز، نیمکت، صندلی، تجهیزات تاسیساتی شامل پمپ، مشعل، رادیاتور، کولر، تجهیزات رایانه‌ای و تجهیزات ورزشی و فنی است.

فلاح کوشکی افزود: این اقدام در راستای تحقق عدالت آموزشی و توسعه فضاهای آموزشی در خراسان شمالی صورت گرفته و گامی مهم در جهت فراهم آوردن محیطی مناسب‌تر برای تحصیل و رشد دانش‌آموزان محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: توسعه پایدار جامعه‌ای که دارای نظام آموزشی پویا باشد سریع‌تر است.

در حاشیه این مراسم از کتاب خشت‌های سبز اثر محدثه جوان دلویی خبرنگار خبرگزاری مهر رونمایی شد.

کد خبر 6595345

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها