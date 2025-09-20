۳۰ هزار قلم تجهیزات به مدارس خراسان شمالی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین فلاح کوشکی پیش از ظهر شنبه در حاشیه آئین ارسال کاروان‌های تجهیزات ورزشی، بهداشتی و آموزشی به مدارس اظهار کرد: از ارسال ۳۰ هزار قلم تجهیزات به مدارس خراسان شمالی با اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

وی در ادامه افزود: این کاروان با عنوان «مهر با نشاط» و «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی» همزمان با سراسر کشور و با حضور و بیناری وزیر آموزش و پرورش اعزام شد.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان شمالی بیان کرد: این اقلام شامل طیف گسترده‌ای از تجهیزات ضروری برای ارتقا سطح آموزشی و رفاه دانش‌آموزان از جمله تجهیزات اداری و آموزشی مانند میز، نیمکت، صندلی، تجهیزات تاسیساتی شامل پمپ، مشعل، رادیاتور، کولر، تجهیزات رایانه‌ای و تجهیزات ورزشی و فنی است.

فلاح کوشکی افزود: این اقدام در راستای تحقق عدالت آموزشی و توسعه فضاهای آموزشی در خراسان شمالی صورت گرفته و گامی مهم در جهت فراهم آوردن محیطی مناسب‌تر برای تحصیل و رشد دانش‌آموزان محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: توسعه پایدار جامعه‌ای که دارای نظام آموزشی پویا باشد سریع‌تر است.

در حاشیه این مراسم از کتاب خشت‌های سبز اثر محدثه جوان دلویی خبرنگار خبرگزاری مهر رونمایی شد.