دو کتاب «رزم سلامتی» و «عزاداری محرم و کرونا» رونمایی شد

قم- مراسم رونمایی از دو کتاب «رزم سلامتی» و «عزاداری محرم و کرونا»، با حضور مسئولان، نویسندگان و فعالان اجتماعی در سالن اجتماعات پژوهشکده باقرالعلوم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از دو کتاب «رزم سلامتی» و «عزاداری محرم و کرونا» که توسط کارگروه تجربه‌نگاری پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) به رشته تحریر درآمده‌اند، امروز با حضور مسئولان، نویسندگان و فعالان اجتماعی در سالن اجتماعات این پژوهشکده برگزار شد.

این دو کتاب، به مستندسازی و تحلیل تجربیات فرهنگی و اجتماعی دوران همه‌گیری کرونا در قم می‌پردازند.

در این مراسم، از نویسندگان کتاب‌ها، حجت‌الاسلام محمد تازه‌مرد، دارای دکترای فقه و مبانی حقوق، و دکتر مهدی مولایی‌آرانی، دارای دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی، تقدیر شد.

همچنین، در این مراسم مهدی متقیان، مشاور عالی استاندار و مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم، و محمدجواد باقری، رئیس مرکز اورژانس بیمارستانی و مدیریت حوادث، محمدرضا بهرامی رئیس جمعیت هلال احمر استان قم و علی زندیه سرپرست آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم حضور داشتند.

