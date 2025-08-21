دو کتاب «رزم سلامتی» و «عزاداری محرم و کرونا» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از دو کتاب «رزم سلامتی» و «عزاداری محرم و کرونا» که توسط کارگروه تجربهنگاری پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) به رشته تحریر درآمدهاند، امروز با حضور مسئولان، نویسندگان و فعالان اجتماعی در سالن اجتماعات این پژوهشکده برگزار شد.
این دو کتاب، به مستندسازی و تحلیل تجربیات فرهنگی و اجتماعی دوران همهگیری کرونا در قم میپردازند.
در این مراسم، از نویسندگان کتابها، حجتالاسلام محمد تازهمرد، دارای دکترای فقه و مبانی حقوق، و دکتر مهدی مولاییآرانی، دارای دکترای سیاستگذاری فرهنگی، تقدیر شد.
همچنین، در این مراسم مهدی متقیان، مشاور عالی استاندار و مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم، و محمدجواد باقری، رئیس مرکز اورژانس بیمارستانی و مدیریت حوادث، محمدرضا بهرامی رئیس جمعیت هلال احمر استان قم و علی زندیه سرپرست آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم حضور داشتند.
